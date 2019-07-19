UEFA'dan Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacak.
Uygulanacak yaptırımlar;
UEFA'nın Finansal Kontrol Komitesi'nin verdiği karara göre Fenerbahçe'nin UEFA organizasyonlarından elde edilen gelirlerden 2 milyon Euro kesilecek.
2020-21, 2021-22 sezonlarında transfer tahtasında pozitif bakiye (Aldığı bonservis bedelinden fazlasını satması gerekiyor) olması gerekiyor.
2020-21 ve 2021-22 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılması durumunda kadroya 23 oyuncu bildirebilecek.
AA