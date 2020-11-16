UEFA'dan Hüseyin Göçek'e milli görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak Kazakistan-Litvanya maçında görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. AA

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