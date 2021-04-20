"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

UEFA, FIFA ve IOC: 'Avrupa Süper Ligi'ne tamamen karşıyız

20 Nisan 2021, Salı 21:45
UEFA, FIFA ve IOC, "Avrupa Süper Ligi"ne karşı ortak bildiride, "UEFA Kongresi, 'Süper Lig' adıyla anılan oluşumun tamamen karşısında yer almaktadır" açıklamasında bulundu.

'Avrupa Süper Ligi' tartışması büyüyor
TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktı
Tartışmaların odağındaki 'Avrupa Süper Ligi' nedir?
FIFA'dan 'Avrupa Süper Ligi'ne tepki
'Avrupa Süper Ligi' kararına Almanya’dan tepki geldi

UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi"ni kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul etti.

İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi, yapılan seçimlerin ardından sona erdi.

Kongreye katılan UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonunun oy birliğiyle; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi kınayan bildiri, kabul edildi.

Bildiride, "UEFA Kongresi, 'Süper Lig' adıyla anılan oluşumun tamamen karşısında yer almaktadır. Bu oluşum; birleştirici, saydam, destekleyici, prensipli ve spora değer katan Avrupa geleneklerini çiğnemektedir. UEFA ve üye federasyonlar, oyunda gelişimi ve devamlılığı sağlamak için açık turnuvalar, birlik ve gelirin dağılımına önem veren bugünkü Avrupa modeline inançlarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Girişime katılan kulüpleri "komploculukla" suçlayan bildiride, "Bu kulüpler, bugünkü statülerine, ayrımcı politikalarla değil, içinde büyük, orta ölçekli ve küçük kulüpleri barındıran dinamik Avrupa sistemiyle geldiğini unutmamalıdır. Tüm paydaşların katılımıyla bu başarı sağlanmıştır. Bu kulüpler, kendilerini 'ayrı' görerek Avrupa değerlerine hakaret etmektedir ve herkesin katkısının olduğu mirasa, tek başlarına sahip çıkmak istemektedirler." değerlendirmesi yapıldı.

Infantino ve Bach'tan bildiriye destek

Bildiriye, kongreye katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, tam destek verdiklerini açıkladı.

Kongrede söz alan Infantino, "FIFA, Süper Lig'in kurulmasını şiddetle onaylamıyor. Bu girişim, bugünkü kurumlardan, ulusal liglerden, UEFA ve FIFA'dan kopan, futbol sisteminin içinde yer almayan bir sistemdir. FIFA bu girişime tamamen karşıdır ve UEFA'ya tam destek verecektir." ifadelerini kullandı.

Bu girişimin ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Infantino, "Bazıları ayrılmak isterse, bunun sonuçlarına da katlanacak. Bu 12 kulüp, yapacağı seçimin sorumluluğunu üstlenecek." şeklinde konuştu.

IOC Başkanı Thomas Bach ise Avrupa Süper Ligi'nin, kıta genelindeki spor modeline tehdit unsuru oluşturduğunu belirterek, "Spor modeli tehdit altında çünkü spor organizasyonlarının sosyal görevi, sadece kar amaçlayan bu ticari yatırımcılar ve tedarikçilerin tekelinde kaybolabilir. Her şeye ticari açıdan bakılırsa, sporun toplum üzerindeki etkisini sadece ekonomik kurallar belirler. Böylece sporun sosyal misyonu yok olur." şeklinde görüş belirtti.

Verilen destekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Bugün herkes, değerlere sahip çıktığını gösterdi. Birlikte ayağa kalkarsak, yenilmez oluruz. Ne olursa olsun, futbol insanlara zevk vermeye ve duygusallık katmaya devam edecek. Futbol bencillik değil, tutkudur." diye konuştu.

Seçimler yapıldı

Öte yandan, kongrede FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Ligleri (EL) organizasyonlarının yöneticileri de belli oldu. Seçimler sonucunda şu isimler göreve getirildi:

FIFA Asbaşkanı: David Martin

FIFA Konseyi: Razvan Burleanu , Georgios Koumas, Peter Peters, Dejan Savicevic, Evelina Christillin

ECA temsilcileri: Nasser el-Khelaifi (Paris Saint-Germain) ve Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Münih)

EL temsilcisi: Javier Tebas

UEFA onursal üye: Michael van Praag

AA

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan’da online alış veriş tasarruf sağlıyor
    📷

    Muradiye Camisi'nde 15. yüzyıl estetiğine şahit olabilirsiniz

    UEFA, FIFA ve IOC: 'Avrupa Süper Ligi'ne tamamen karşıyız

    'Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi'

    Türkiye, İsveç’i şiddetle kınandı

    Süleyman Atlı altın madalya kazandı

    Türkiye'de son 24 saatte 346 kişi vefat etti

    Beşiktaş, Sivas'ta 2 puan bıraktı

    Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla uğurlandı

    Almanya Başbakanı Merkel: Navalnıy konusunda çok endişeliyiz

    İsrail: İngiltere ile 'yeşil seyahat koridoru' oluşturmayı görüşüyoruz

    Bulgaristan’ın 2 diplomatı Rusya tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edildi

    Nijerya'da akaryakıt krizi!

    Rusya'nın Karadeniz'deki tatbikatı devam ediyor

    Koca'dan vaka görülme oranı en çok artan ve azalan şehirlerle ilgili paylaşım

    Çad Cumhurbaşkanı yaşanan çatışmada öldü

    Mısır'daki tren kazalarında bilanço ağırlaşıyor

    Pentagon: Afganistan’a yeniden asker gönderme planımız yok

    Filistin'de gündem seçim

    Gözler haftanın maçında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman’ın Talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla defnedilecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hüsnü Bayram Ağabey
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın talebeleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hesna Nur ERDOĞDU

    Pandemi musibetini derslerle aşalım
    Ahmet BATTAL

    Şifrepara, kriptopara ve Merkez Bankası
    Cevher İLHAN

    Siyasî tahrikte son radde
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular olsa
    Süleyman KÖSMENE

    Bazı ibadet soruları
    Genel

    Yolsuzluk sistematik yağmaya dönüştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.