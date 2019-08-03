UEFA kupaları İstanbul'da

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı.

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde mücadelenin oynanacağı İstanbul'da hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki alanda özel platform oluşturuldu. Kırmızı halının bulunduğu platformda sergilenen kupaların çevresinde güvenlik görevlileri yer alıyor. Yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği kupaların yaklaşık bir metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Kupalara dokunmak isteyen kişilere görevlilerce çeşitli uyarılar yapılıyor. AA

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