Yusuf Yazıcı, Fransız taraftarların beğenisini kazandı

Trabzonspor'dan sezon başı Lille'e giden Yusuf Yazıcı basın toplantısında Fransızca konuştu. Aksanlı şekilde dili konuşan Yusuf'un çabası Fransızlardan takdir gördü.

Sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın basın toplantısında Fransızca konuşması herkesi memnun etti. Fransız basını Yusuf'un aksanlı konuşmasına yer ayırırken bu durum Lille taraftarının da oldukça hoşuna gitti. Yusuf Yazıcı basın toplantısına başlarken, "İyi günler herkese. Sizler soru sormaya başlamadan önce, ben bir şey söylemek istiyorum. Fransızca konuşmayı öğrenmeye başladığımı bilmenizi isterim." dedi. Lille taraftarı 'Yusuf'un bu çabası takdire değer, her zaman arkandayız', 'Aksanı mükemmel' şeklinde yorumlar yaptı.

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