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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Komünizma pandemi ile dönebilecek mi?

Şükrü BULUT
17 Temmuz 2020, Cuma
Hadiseleri tarihî bütünlük içinde değerlendirenler, bazıların iddia ettikleri gibi komünizmin bir yere gitmediğini, kendisini muhafaza uğruna şekilden şekle bürünerek eski coğrafyasında daha çok farklı perdeler altında varlığını devam ettirdiğini göreceklerdir.

Daha önceki yazılarımızda; neocon ve neoliberal hareketlerinin Marksizm felsefesinden doğduklarını ve Bediüzzaman’ın bahsettiği “dinsizlik cereyanları” olduklarını örnekleriyle yazmıştık. Daha çok Amerika ve İngiltere’de konuşlanan bu cereyanların hazırladıkları BOP, Arap Baharı, Yeşil Kuşağa demokrasi ve Latin Amerika´ya Özgürlük hareketlerinin, özde birer Bolşevik kalkışmalar olduğunu da geçmiş tahlillerimizde işaret etmiştik. Fakat 2019’un sonu itibariyle dünyamızda hareketlenen sınıf mücadeleleri ve sosyal hareketler, modern Bolşevizm’e veya dünkü “Sosyalist enternasyonalistlere” cesaret verdiğini gösteriyor. Belki de bu cesareti, Alman sosyal demokrat siyasetçilerinden Franz Müntefering´in 2005’te haber verdiği "çekirge hareketi” ile "köpekbalığı” fonlarının Batı Sermayesini teknolojisiyle birlikte komünist Çin´e taşıyan neocon-neoliberal ittifakından alıyordur. Çin gribi olarak dünyaya yayılan Korona ile birlikte bu kızıl ittifakın başta hür dünya demokrasilerini, insanî değerleri ve genel hürriyetleri, yeni bir üslûpla tehdide yönelmesi, haklı olarak çok insanımızda “komünizmin” dönüşünü tedai ettiriyor.

Papa Johannes Paul´un Varşova üzerinden başlattığı hürriyet yürüyüşü, önce Berlin duvarını yıkmış ve arkasından “Demir Perdeyi” parçalamıştı. Ekim Devrimi´nin St. Petersburg´u işgalinin yetmişinci senesinde, dünya medyası komünizmden kurtulduğumuzu ilân ediyordu. Gel gör ki hakikat öyle değilmiş. 

Kuzey Avrupa’dan dünyaya yayılan bu dehşetli dinsiz tahripkâr cereyan; mekân ve forma değiştirerek yeni yeni sloganlar edinecekti: Yeni Muhafazakâr, Yeni Liberal, sefahat ve ahlâksızlığa “özgürlük” ile “tüketime dayalı ekonomi” diyecekti.

İsterseniz günümüze gelelim. Berlin’e, Marksist Rosa ile Liebknecht´in halkça linçlerinden yüz iki sene sonra Lenin´in heykelinin yeniden dikildiği güne… Pandemiyi protesto bahanesiyle yüzlerce enternasyonalcinin polisçe dağıtılan yürüyüşüne… Londralı komünistlerin heykellere ve tarihe yönelik saldırılarına… Amerika’da G. Floyd bahanesiyle başlatılan ANTİFA isyanlarına… 

Kuzeyli dindar Amerikalılarla Güneyli dünyaperest Anglosaksonlar arasındaki savaşı bitiren General Lee’nin anıtının tahribine… Ve Batı hükümetlerindeki koalisyon ortağı komünistlerin, gizlice komünist Çin ile yaptığı malî anlaşmalara gelelim.

 Elli seneye yakındır “Kürtlük” maskesi altında Ortadoğu’da dehşetli terör eylemlerinde bulunan Marksist örgütün “yeni Rojava” komününü teşkiline... Pentagon içindeki Troçki kanadın Kuzey Irak ve Suriye’deki Marksist Kürt devletleri hayallerine kadar… Türkiye komünistlerinin bu günlerde yazdıklarını incelediğinizde, 1970’lerde Fatsa’da inşaya çalıştıkları “Terzi Fikri Komünün” nostaljisiyle karşılaşacaksınız. Zaten onların yüz küsur senelik “Sosyalist enternasyonalizm” hayalleri hep genç ve taze olarak yaşayarak zamanımıza ulaştı. Onların “Millî devlet” refleksine karşı geliştirdikleri “ırkçı milliyetçiliğinin” de bu yolda bir tezgâh olduğunu, parçaları yan yana topladığınızda daha iyi anlıyorsunuz.

Size ilginç bir ipucu daha vermek istiyoruz. Komünistlerin tarihlerinde Rusya ve Moskova, Lenin ve arkadaşlarının icraatları cihetiyle önemlidir. Günümüzde, Moskova’nın yerini New York ve Londra´ya bıraktığını ve coğrafya olarak da Amerika ve İngiltere’yi benimsediklerini söyleyebiliriz. Zira AB kriterleriyle oluşan demokrasiden, şeffaflıktan ve adaletten; yarasanın ışıktan kaçtığı gibi kaçıyorlar. Her ne kadar ana vatanları Kuzey Avrupa olsa da…

Neoliberalizm modern Bolşevizme zemin hazırlıyor. Marksizmi, tabiatçılığı, sosyalizmi ve komünizmi mahiyetleri itibariyle bilenler; sosyalist enternasyonalcilerin bütün değişim çabalarına rağmen onları her yerde tanırlar. Aileyi ve aileye yardımcı bütün değerlere savaşı olan neoliberallerin neticede; gayr-ı meşrû bir nesil, gayr-ı meşrû bir sermaye ve gayr-ı meşrû bir hürriyet anlayışıyla demokrasileri yok etmeye çalıştığını neticeleriyle görüyoruz. Bir önceki yazımızda belirttiğimiz üzere; sosyal devleti tasfiye, ücretleri kısıp tüketimi alabildiğince arttıran bu liberal görünümlü Marksistlerin sermayeyi belli ellerde toplama gayretini, elbette düz kapitalizm mantığıyla izah edemeyiz. Bu politikanın netice itibariyle yeni sınıf çatışmasını doğuracağını bilen liberal Marksistler, daima komünistlerle iç içe olup birlikte çalıştılar. Dışardan; ahlâksızlığa, magazinliye, sermayeye, hayvanî hürriyetlere ve bilhassa kadını istismara itirazcı görünen, eden “enternasyonalcilerin”, özde onlarla birlikte çalıştıklarını ve ters vuruşlarla birbirlerine yardımcı olduklarını ispat edebilecek yüzlerce örneği bir çırpıda söyleyebiliyoruz. Demokrasinin ölümcül düşmanı olan sefahati, israf ve ahlâksızlığı siyasetlerinin prensipleri arasına koymuş neolibarellerin mahiyetleri millî devletlerin idarecilerince anlaşıldıkça, ittifakın gücü azalıyor. Ellerindeki bankalarla tüketim belâsına düşmüş milyarların hürriyetini yüksek faizli kredilerle gasp eden liberal Marksistlerin, hürriyet maskesi altında musallat olduğu millî demokrasilerde, Pentagon destekli enternasyonalcilere ihtilâl zeminlerini nasıl hazırladıklarını merak edenler Pakistan, Endenozya, Malezya ve daha birçok İslâm ülkesinde olan biteni gönül ferahlığı ile tahlil edebilirler. Gerçi bu tehdidin bu günlerde Washington´da Amerika hükümetine yöneldiğini okuyunca, “demokrasi karşıtları cereyanlar” tahlillerimizde yanılmadığımızı da görmüş olduk. Hem Pentagonlu generaller ve hem de Demokratların adayı Joe Biden, Cumhuriyetçileri ordu ile tehdit ediyor. Fakat şu hakikati peşinden söyleyelim ki; Pentagon ve NATO’daki Troçkicilerin güçleri ABD ve AB demokrasilerine asla yetmez. Zira her iki devletler topluluğu da demokrasiyi hazmetmiş görünüyorlar.

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Yorumlar

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  • Osman

    17.7.2020 21:41:15

    Malikiyet dönemi Dünyanın zenginliği Dünya insanlarına hakça Paylaştırılmalı Bu gün ise milyarlarca insanın aç kalabileceği Konuşuluyor Genel durum onların lehine Avrupa her konuyla ciddi İlgllenmeli yoksa durum vahim dünya da düzelen bir şey yok azami dikkat

  • Osman

    17.7.2020 19:55:22

    Dünya Pandemi olayı yol ayrımıdır Pandemi uydurmasıyla Tek dünya düzeni ve komünizm getirmeye çalışacaklar. Çin başrolde olacak. Avrupa nın uyanması lazım Gidişat onların lehine gözüküyor Dikkat

  • Niyazi N.

    17.7.2020 18:45:28

    Ahlaksızlık ve sefahati yayarak aile müessesesi, insani ve manevi değerleri tahrip etmek, israflı tüketime esir ederek sömürmek ve her şekilde fertleri esir almak vs..., bütün bunlar dehşetli şimal cereyanı ve zındıkanın farklı zaman ve metotlarla yapmakta olduğu tahribatlar. Bunları ise farklı görünen libas ve kostümlerle yapmaktalar; komünizm, vahşi kapitalizm, neo-muhafazakarlık ve neo-liberalizm ile ... İlerde daha farklı yeni isim ve imajlarla da ortaya çıkacaklardır. Dünyadaki devlet idarecilerini doğru mütalaa etmenin mühim (bir veya yegane ..!!) ölçüsü de, bunların maddi güçlerine ne derece esir ve teslim olduklarını bilmekten geçiyor galiba. Yazı konusu, mevcut dünya siyasetinde olup biteni doğru anlayabilmeye iyi ve doğru ışık tutacak mahiyette.., tebrikler.

  • Nura

    17.7.2020 16:22:28

    Çok yoğunca işlenmiş bu hareket ve zihin coğrafyasında karşıtların bu denli netçe tavsifi, size Allah’ın inayeti olsa gerek. Tebrikler.

  • Abdurrahman

    17.7.2020 16:15:55

    Milletler uyanacaklar ve kendi geleceklerini kendileri belirleyeceklerdir.Her şeye rağmen...

  • Abdurrahman

    17.7.2020 16:14:14

    Komunizmin geri gelmesi ve bir yönetim biçimi olması imkansız dır.İletişimin zirvede olduğu bir dönemde ki dahada ilerleme olacaktır.Batılı demokrasilerde gerileme olmayacağı kanaatindeyim.Orta Doğu, Asya ve Uzak doğu ülkelerinde bir kaçı hariç geri kalmışlık ve fakirlik nedeniyle demokrasiye geçiş engellenmektedir. Yazınızda bahsettiğiniz fonlar bu ülkelerde daha çok yönetimleri etki ve kontrol altına almaktadır.Ancak bu ülkelerde maateessüf inanç sistemleri alet edilerek halklar hipnoz edilmektedir ve demokrasi adı altında kapalı ve yarı kapalı sistemlerle idare edilmektedir. Ancak bu durumlarda ilanihaye devam etmeyecektir.

  • Hasan Yüksel

    17.7.2020 15:33:54

    Derinlikli bir analiz olmuş. Dikkatli bir nazarla okunmalı. Allah razı olsun.

  • Dr. Bahtiyar Aziz

    17.7.2020 12:41:35

    Çoğu yazarlarımız, yıllardır komünizmin öldüğünden dem vuruyorlardı. Bu makalenizle basiretin önüne gerilmiş perdenin hikmetini anladım. Teşekkürler.

  • Ahmet Zorlu

    17.7.2020 11:57:41

    Yazarımız isabetli tahlilinden dolayi tebrik ederim

  • İhsan

    17.7.2020 11:34:54

    Yer değiştiren guruplar ve coğrafyaların okuyucuya aktarılmasını önemsiyorum. Komünizm veya inkar-ı uluhiyet her ne kadar kuzeyli olsa da, globalleşen dünyamızın şartlarını onu her taşın altından karşımıza çıkartıveriyor. Yanılıyor muyum?

  • Selim

    17.7.2020 11:14:04

    Bu karmaşalardan kominizmin tekrar çıkıp geleceğini hiç tahmin etmiyorum.

  • Hüseyin

    17.7.2020 10:03:48

    Coronavirüs, küresel güçlerin geleceğine, kapital ve üretim süreçlerine, pazarlama ve ulaşım tekerleğine çomak soktu.Bu durum komünist sistemi geri getirir mi getirmez mi bilinmez ama şurası da gerçektir ki 'işçi sınıfının' yapamadığını 'coranavirüs sınıfı' yaptı. Küresel güçler ve teknoloji devleri dünyaya belli bir üretim, tüketim ve pazarlama modeli getirdi, sundu yerleştirdi. Covid19 bu modele uzun ve büyük bir 'reset' attırdı. Sistem şu an için tökezleniyor, eski hal yok. Dünya bankası ve IMF sisteme format atılabileceğini söylüyor. Belirsiz bir döneme, karanlık bir tünele girdik. Belirsizlik insanları korkutur yeni arayışlara iter. Ademoğluna hangi sistemi getirirseniz getirin sonunda kendine benzetir, eline yüzüne bulaştırır. Bunun istisnası, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen insanın ikibin yıllık deneyiminin meyvesi olan demokrasidir...

  • Hayati

    17.7.2020 06:03:59

    Ahirzamanın tahripkar cereyanları mahiyetlerini koruyarak mütemadiyen kıyafet değiştiriyorlar. Risaleinur ise, zararlı felsefelerinin mahiyetlerini ders verince, bizi kandırmaları mümkün olamayacaktır.

  • Sultan selim

    17.7.2020 03:43:28

    Tebrikler ; Allah, zihin açıklığı versin, sizi muhafaza eylesin. Tane tane yudum yudum okunası kıvamda yazılmış, inceliği ve derinliği olan bir yazı olmuş. Melanetin giyindiği tüm sıfat ve tarzları açıkça ortaya dökmüş olmanız ayrıca takdire şayandır. Yapanların kimlikleri ve tarzlarını tek tek yazmak, hürriyet düşmanlarını, güneşte eriyen kardan adamlara dönüştürecektir inşallah. Teşekkürlerimi dualarımla sunuyorum

  • Abdullah

    17.7.2020 01:44:56

    Ne yaparlarsa yapsınlar Kur’an’ın ahkamına mağlup olacaklar. Başlarını yesin onların baki zannettikleri çırpındıkları fani dünya. O ekal-li kalil olan zındıklar, bolşevikler hangi renge girerlerse girsinler onların tahrip için yaptıkları oyunlar, tuzaklar, sistemler ellerinde patlayacak. Hem Kur’an ahkamının tesirinden gelen korku hem de onların başına kopacak kıyametin korkusu onlara yeter. Cehennem onları bekliyor. Onların oyunlarına kanıp hataya düşüp, günaha girenler müslümanlar da inşallah çektikleri sıkıntılarla keffareti tahakkuk ederler.

  • Aykan

    17.7.2020 00:59:47

    Moskova’nın yerini New York almasına rağmen troçkistlerin gücü ABD demokrasisini altetmeye yetmeyecek inşallah.

  • Bülent Derviş

    17.7.2020 00:32:21

    Yazı dan çok istifade edtim. Çok değerli bilgiler var. Allah razı olsun. İnşallah bu yazılar okunduğu mütletce hava zerecikleri Allah'ın inayeti le bir atom bom kuvvetine geçip Küfürleri tokatlayıp dağıtacak temennisiyle.. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılar ve Sevgiler Aziz Sarsılmaz Yeni Asya Aylesi

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