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9 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Secde

Fatma Eren
09 Ekim 2026, Cuma
“Alacakaranlık, küçük bir oda, huşu ve hudu içinde namaz kılan bir anne, içli içli okunan Kur’ân sesiyle uyanan çocuk, meraklı gözlerle annesini izliyor, seccadedeki annenin hafif sesi çocuğun zihnine nakşoluyor: “Hüvallahüllezi, lâ ilahe illahuu..”

Her sabah, her seher vakti... Anne ve Kur’ân tilaveti...”

Hayal meyal hatırlıyorum, küçüklüğümde duaları dahi bilmediğim yaşlarda, annem namaz kılarken hemen yanında namaza dururdum. Rahmetli annem, o anda seccade bulamazsa, hemen eline geçen bir havluyu (bizim evde “peşkir” denirdi) sererdi önüme. 

Annemin hareketlerini taklid ederek büyük bir hevesle namaz kılardım. Dudaklarım kıpır kıpır dua ediyor sanırdım kendimi. Namazın rükünleri çok gizemli gelirdi bana. Biraz büyüyünce sanırım on yaşlarımda hatırladığım bir yaz akşamı. Bahçemizdeki sofada annem akşam sofrası kuruyor. Ben bir kenarda namaz kılıyorum. Annemin sözleri kulağımda çınlıyor; “İkinci rekatta oturacaksın, ettehiyyatü okuyacaksın sonra tekrar kıyama duracaksın gibi...”

...

Başımda anneme ait kocaman başörtüsü ile namazımı eda etmenin sevincini hâlâ yüreğimin bir köşesinde saklarım. O yıllara; “cennetten günlerim” derim.

Hepimizin hayatında böyle masum hatıraları vardır. Çocuk demek bir nevi melek sayılır; öyle saf, öyle günahsız...

Çocuğun yüreğine öyle derin işler ki bu manzara, taa hücrelerine dek... Ve yıllar geçse de hiç tükenmeyen beslenme kaynağıdır, çocuğun ruhunda iz bırakan; gözleriyle şahit olduğu yapılan ibadet, hissettiği maneviyat ve sevgi, ve şefkat...

Rabbimiz, Alak suresinde; “Secde et ve yaklaş” ayeti ile secdenin yakınlaşma olduğuna işaret eder. Peygamber efendimiz (asm) bir hadislerinde de; “Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde halidir” buyurmakta. (Müslim/salat, 215)

Bu nasıl bir müjde! Rabbimiz kayıtsız şartsız huzuruna davet ediyor. Secde ile O’na yakınlaşacağımızı haber veriyor.

Meğer insanın en büyük ihtiyacı; Allah için yüzünü yere koymak, secdeye varmakmış. Üzgün olduğunuzda, içiniz daraldığında, ya da hiç kimsenin sizi anlamadığını düşündüğünüzde, sebeplerin bitamamiha sükût ettiğinde size açılan rahmet kapısıdır secde... Hiç kimseye yüz suyu dökmeden Rabbimize doğrudan ulaştırır.

Kıbleye dönmek, huzur kapısını çalmak, kıyam-ı Sübhan’a durmak, Rabbine secde etmek ne güzel nimet. Yükünü sırtından bırakmak, bir bir derdini anlatmak...

Rabbim! Bir Sen varsın, sesimi duyan, ihtiyaçlarıma cevap veren, Samed olan, Bâkî olan, Rahîm olan, Vefiyy olan Cevvadü’l-Kerîm... Belki de, dünyadaki tüm dillerin özü, en kıymetli kelimesidir secde...

Ne kadar muazzam değil mi? Secde; derinlere indikçe, yükseklere ulaşmak gibi...

Derinliklerde kim bilir ne hazineler gizli.. Ne defineler var keşfedilmeyi bekleyen. Esmaü’l-Hüsna tecelliliyatının sırrına mazhar olmak gibi...

Yüzün yerde ruhun miraçta, alçaldıkça yükselmek, aczın fakrın kanatlarıyla...

Kâinatın içinde nokta gibiyim; evrende kum tanesi. Secde; öyle bir çekim gücüne sahip ki, Rahmaniyetin tecellisi, kulluğun mikyası, daha niceleri... Sanki; orada, öylece kalmak istersin, sonsuza dek...

Bediüzzamanın da ifadesiyle “Secde, ubudiyetin en yüksek ve bir makamıdır ve insanın dergah-ı ilahide kendi aczini ve fakrını ilan etmesinin en açık bir ünvanıdır.” (Sözler, Dokuzuncu Söz, İkinci Nükte)

Secde huzur, secde yakin, secde sır...

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