Deizm mi, Agnostisizm mi, İslâmiyet mi?

Kırşehir’den Muhammed Efe Çalışkan: “Dokuzuncu sınıf öğrencisiyim. Karşılaştığımız bazı sorular var. Deizm agnostisizm ağırlıklı suallerle karşılaşıyoruz. İnancımızı nasıl koruyalım?”

Deizm ve Batı

Deizm de, agnostisizm de Batıda çıkmış, Hıristiyanlığın bozuk inançlarıyla güreşmiş ve yenmiş olmakla beraber din gerçeğinden uzaklaşmış fikir akımlarıdır.

Deizm Batıda inkâr-ı ulûhiyet fikrine karşı Allah’ın varlığını ve birliğini savundu. Ancak Allah’ın din ve peygamber göndermediği gibi batıl bir noktaya savruldu. Çünkü önlerinde bulunan Katolik Mezhebi dünyanın dümdüz olduğu, dönmediği, güneşin dünya etrafında döndüğü, Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu gibi akla ve bilime ziyan meseleleri savunuyor, buna inanmayanları aforoz ediyor, dinden çıkarıyordu.

Akla ve bilime ters meseleleri din adına istibdat ile kabul ettirmeye kalkarsanız, deizm, agnostisizm ve hatta ateizm gibi cereyanları hortlatırsınız!

Ateizm, Allah’ın olmadığını iddia ediyor; Deizm Allah’ın varlığının duyular yoluyla kavranabileceğini savunuyor, Agnostisizm de büsbütün şüpheci bir çizgide bocalıyordu.

Allah İnancı Ayrı, Bilim Ayrı Değildir

Deizm ülkemize dini, kitabı ve peygamberi inkâr eden bir cereyan olarak gelmiştir. Aslında Katolik Mezhebi’nin bozuk yapısına karşı gardını alan deizmin, İslâmiyet’e yapabileceği hiçbir eleştirisi bulunmuyor. Çünkü aradığı mantık ve akıl düzeyi zaten Kur’ân’ın emridir. Allah’ın varlığından ve birliğinden başka Batıda savunduğu fikirler ise, İslâmiyet karşısında suya düşmüştür.

Çünkü Katolikler Allah’ın sıfatlarında hata ediyorlar ve insanları inanç bakımından boşluğa düşürüyorlardı. Meselâ Allah’ın ilim sahibi olduğunu bilmediğinizde, akıl ve bilim dünyasını inkârın kucağına atmış oluyorsunuz.

Allah inancı ayrı, bilim ayrı vadide kanat çırptı. Allah inancı efsanevî şeyler emrediyor, bilim ise medeniyetin, teknolojinin, ilerlemenin üstadı… Öyle mi? Yok öyle bir şey! Allah inancı ile bilimi tek kalemde birleştirmediğinizde deizm gibi daha nice garaib türetirsiniz!

Allah âlimdir, allâmdır, allâmü’l-guyuptur, âlimü’l-gayb-ı ve’ş-şehadettir arkadaş! İlim Allah’a aittir, ilim Allah’ındır. İlim Allah’ın en has sıfatlarındandır. Adına bilim deyince Allah’tan ayrılmış mı oluyor? Hayır, ne alâka? İsimler ve resimler peşinde değiliz! Bilim de, ilim de Allah’ındır.

Bunca bilimler, bunca bilimleri okuyan öğrenciler, bunca bilimleri okutan okullar, ders veren öğretmenler, bilimin teknolojinin, bereketin, ilerlemenin üstadı oluşu bilimin Allah’a ait olduğunun en görünen belgesidir. Allah’ın akıllara parmak ısırtan bilimsel bir zirvede kâinatı ve her şeyi yarattığının belgesi yine bilimlerdir.

Deizm ve Agnostisizm Çöküyor

İşe böyle bakınca, Deizm’in felsefesi çöküyor. Çünkü her şeyi bilen Allah elbette kullarına din de gönderir, peygamber de gönderir, kitap da gönderir. Bunda tuhaflık yoktur. Bu Allah’ın hakkıdır. Esasen göndermemesi tuhaftır.

Çünkü insanoğlunun, Allah’ın kâinatında sırrını ve hakikatini bilmediği ve Allah bildirmezse bilemeyeceği nice çok mesele vardır. Meselâ Allah inancımızı nasıl hayatımızın neşesi haline getireceğimiz…

Ahlâkî güzelliklerin neler olduğu… Ölüm… Ölüm ötesi hayat… Ve daha nice bilinmezler… Eğer Allah bildirmezse bilmemize imkân yoktur.

Elbette Allah ilim sahibiyse din de göndermelidir, peygamber de, kitap da… Ve dini ve kitabı bozulduğunda, peygamberi yalanlandığında yenisini göndermelidir.

Çünkü insanların yalan bilgilerle, bozuk inançlarla dünyada huzur bulması mümkün değildir. Tarih boyunca gördüğümüz ise, Allah’ın her kavme peygamber göndermesi, gönderdiği dini sürekli yenilemesi, kitabını güncellemesidir. Bu Allah’ın âdeti olmuştur.

Peki, Allah, Hazret-i Muhammed’den (asm) sonra bir peygamber, Kur’ân’dan sonra bir kitap, İslâmiyet’ten sonra bir din göndermemiştir! Demek Allah’ın ne dini, ne peygamberi, ne kitabı bozulmamıştır.

Öyleyse neden farklı bir inanç arayalım? Sıkıntı varsa bizdedir. Dinimizi bilmeyişimizdedir.

Öyleyse dinimizi zamanın âliminden öğreneceğiz! O da bu zamanda Said Nursî Hazretleri’dir. Onun Risale-i Nurlar’ını okudukça ve anladıkça ne deistler, ne agnostikler, ne de başkası inşallah bize egemen olamaz.