Dersanelerimiz gençleri bekliyor

Umek Raporu

Ağabeyler, kardeşler, dostlar, anneler, babalar! Bir kayıt dönemi geçiriyoruz. Dershanelerimiz var!

Hemen her ilde, her ilçede, her mahalde hizmet merkezlerimiz var.

Gelin hep beraber dershanelerimizi çocuklarla, gençlerle, öğrencilerle dolduralım.

Cıvıl cıvıl olsunlar… Eskisi gibi.

Nedir Bu Hal?

Biz vatanperveriz. Vatanımızı milletimizi severiz. Hizmet etmek aşkımız. Dinimizi imanımızı öğrenmek işimiz. Asrımıza yepyeni pencerelerden bakmak imtiyazımız. İnsan-ımıza gün görmemiş bilgiler öğretmek irfanımız.

Bozulan topluma ve dengesini kaybetmiş dünyaya iman hizmeti götürmek şiarımız.

Risale-i Nur’u öğrenmek ve öğretmek varlık sebebimiz.

Derslerimizde ve dershanelerimizde çocuk-larımızla beraber.

Bizden Ne İstiyorlar?

Bu çocuklar nerelere gidiyorlar? Ne istiyorlar?

Daha mı ucuzu arıyorlar? Ucuzlatalım. Daha mı az yükümlülük istiyorlar. Azaltalım. Daha mı başarı arıyorlar! Başarı şartlarını gözden geçirelim, başarılı olabilecekleri mekanlar yapalım. Oyun mu istiyorlar? Meşru biçimde oyun isteklerine cevap verelim. Daha mı iş ağırlıklı gidiyorlar. İşlerine yardımcı olalım. Daha mı istikbal endişesi taşıyorlar. İstikballerine destek olalım.

Ama muhakkak gençleri dinleyelim. Bizden ne istiyorlar?

Onları dinlemez ve dertlerine çözüm bulmazsak yarın mahcup oluruz.

Onlar, aradıklarını başkalarında bulurlarsa, bu bizim varlık sebebimize yakışmaz.

Buna Bir Çözüm Bulalım

Oysa toplumumuzun bu gençlere çok ihtiyacı var. Fedakâr, verimli, çalışkan, atılgan, günahlardan uzak, vatanperver gençlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

İmanlı, ahlâklı, olgun, iyi yetişmiş, mesleğini ve kendisini ifade eden gençlere her zamankinden çok ihtiyacımız var.

Merhametli, iyi huylu, barışsever, affedici, insan sever, değer bilir gençlere her zamankinden çok ihtiyacımız var.

Durmadan insan yetiştirmeliyiz.

Yaptığımız binalar insan yetiştirmek için de lazım.

Ama o binaları doldurmamız da gerekir. Bina yapmaya verdiğimiz gayreti, daha fazlasıyla öğrenci bulmaya da vermemiz gerekir.

Bir gün dolar diyorsak, işte bu gün, o bir gündür. O bir gün gelmiş çatmıştır.

Buyurun o zaman! Buyurun sahaya!

Buna bir çözüm bulmadan uyumayalım.