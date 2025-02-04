"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

Dikkatle bas, batmaktan kork!

Süleyman KÖSMENE
04 Şubat 2025, Salı
Emine Hanım: “Hazer et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma.” Cümlesinde ne anlatılıyor?”

İnsan Mazisinden Kopamaz!

İnsan, her yönüyle derinliği olan bir varlıktır. Yaşadığı hiçbir hatırayı unutmaz. Tattığı hiçbir acının, kederin ve elemin izini hafızasından silemez. Hiçbir lezzetin hatırasını dimağından çıkaramaz. Ne geçmişini unutabilir, ne geleceğini gözden çıkarabilir!    

Bazen laf olsun diye söylenmiş bir tek kelime, ona, geçmişinde iz bırakan bir hatıra sayfasını açar ve öyle bir manyetik alan meydana getirir ki, insan âdeta aynı olayı tekrar yaşar. Bir lezzetse geride kalan; bir tek kelime, bir tek işaret, onun zihin ekranına öyle net bir görüntü düşürür ki, onu, tekrar mazinin keyiflerine alır götürür. Eğer şükürsüz bir nimetse dimağına tadı vuran, derinden bir “âh!” çekmekten, “of!” demekten kendini alamaz. 

Çünkü şükürsüz olduğundan; lezzetten ayrılmış olmanın verdiği derin acı içini yakar.  

Kelimelerin Kucağında Hatıralar

Kimi zaman küçük şeyler, büyük haramlara kapı açar. Ondandır ki din, mide bulandıran küçük şeylere “mekruh” demiştir. İnsan, bir damladan, bir noktadan ne olacak, der, takvayı esas tutmaz, kendini sakınmaz, ama az sonra öyle bir dalga gelir ki, onu boğar.

Bir cam parçası, nasıl, gök yüzünü güneşiyle ve yıldızlarıyla birlikte içine alıyorsa; incir çekirdeği kadar bir hafıza kuvveti, nasıl, bütün ömürdeki yaşanmış hatıraları kuşatabiliyorsa; gök yüzündeki her bir kara delik, nasıl dev küreleri yutabiliyorsa; çok büyük ve çok önemli hatıralar da bazen umulmadık bir kelimenin büyülü kucağında gizliden oturuyor olabilir ve bir tek işaret ilgili kişiyi çok farklı bir duygu yoğunluğuna götürebilir, ruhunda fırtınalar estirebilir.  

Meselâ, askerde; arkadaşının ağzından alelusul dökülüveren söz gelişi, “ateş” sözcüğü, bütün dikkatiyle hedefe kilitlenmiş bir er için, çok hasret duyduğu annesinin ocak başındaki tatlı tavırlarına şimşek gibi bir pencere açar. Erin bütün dikkatini dağıtır.  

İnsan Yanlış Kapı Çalıyor

Peki; ahiretin ebedî, sonsuz ve capcanlı hayatı karşısında, oldukça geçici bir seyirle tükeniveren ve bir “zerrecikten” ibâret olan dünya hayatının insan kalbinde oturduğu “konuma” ne demeli? Peygamberlerin ve vahyin doğru haberleri bütün kulaklarda yankılanırken; bu “hayalî zerreciğin”, o “dev hakikî hayatı” yutmasını nasıl izah edersiniz? 

Oysa aslında insan dünyaya sığışamıyor; zindanda boğazı sıkılmış bir adam gibi “of!” “of!” deyip duruyor. Çünkü dünya insana kâfi gelmiyor. İnsan hakikî bir hayat arıyor. İnsan ebediyet arıyor. Fakat aradığını dünyada zannediyor; ve yanlış kapı çalıyor! 

Aradığının ahirette olduğunu söylediğinizde, ölümden korkuyor, karanlıktan ürküyor ve kendisini bir hatıraya, bir ışığa, bir kelimeye, bir taneciğe, bir işarete, bir öpmeye; sözün kısası, bir “dünyacığa” hapsediyor. 

Ama o “dünyacıkta” yerleşemiyor. Çünkü kalbi ahireti istiyor. Bundandır ki her ibadet, insan kalbine sonsuz bir huzur veriyor.    

Bahsettiğiniz Remizden; insanın hayatı boyunca imtihan içinde olduğuna, hayatı boyunca bütün dikkati ve yoğunluğu ile aklının “başında” olması gerektiğine, zerrecik bir dünya için ebedî bir ahiret hayatını boğmaması gerektiğine; aksi takdirde çok küçük şeylerin, insanın dünya-ahiret büyük hayatını boğup mahvedeceğine işaret edildiğini görüyoruz.   

Anlaşılıyor ki, insan, bir sırat köprüsünde duruyor.  

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyonda rakam oyunu - TÜİK: % 42,12 - ENAG: % 81.01

    Ankaralı sanayiciler Suriye’nin inşasına talip

    İkinci tur ateşkes görüşmeleri Trump’a ayarlı

    Ekonomi yönetimine ciddi bir piyasa uyarısı

    Münbiç'te bomba yüklü araçla terör saldırısı: 14 sivil öldü

    AB'nin yapay zeka yasakları yürürlüğe girdi

    Putin: Trump, Avrupa'nın elitlerini düzene sokacak

    Ege Denizi'nde son 48 saatte 100 deprem gözlemlendi

    Denizli'de 7 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı: 11 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

    Yurt geneline soğuk hava uyarısı: Çarşamba günü İstanbul'da ve Ankara'da kar bekleniyor!

    AİHM'e en fazla başvuru Türkiye'den

    Ev sahibi olmak iyice zorlaştı: 631 ay maaşı biriktirirseniz...

    Kartalkaya aileleri hukuk mücadelesi başlatıyor

    Siyaset yargıya müdahale etmemeli

    Tatil bitti, okul vakti!

    “RTÜK’ü tarafsız davranmaya çağırıyoruz”

    İstanbul'da hayat zorlaştıkça zorlaşıyor: Ocak’ta aylık enflasyon yüzde 5’i aştı

    Fenerbahçe, zirveyle puan farkını 3'e indirdi

    72 ülkeden on binlerce Müslüman Bangladeş’te buluştu

    En Çok Okunanlar

    Havva KÜÇÜK KONUR

    Sürahi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür siyaset, hür toplum, hür birey
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ülkede ve dünyada 4 Şubat’ın izleri (1)
    Ali FERŞADOĞLU

    73 fırkadan ehl-i necat olanı hangisidir?
    Ahmet BATTAL

    Atatürkçü iktidarın Kemalist muhalefeti mi?
    Risale-i Nur'dan

    Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok
    Faruk ÇAKIR

    AİHM aynasında Türkiye
    Nejat EREN

    Kenan Taştan Hocanın aziz hatırasına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.