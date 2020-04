Evde itikâfa niyet edebilir miyiz?

Hüseyin Can: “Evde zorunlu kaldığımız bu günlerde itikâfa niyet edebilir miyiz?”

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK

Bu günlerde dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve günlerimizin bir kısmını zorunlu olarak evlerimizde geçiriyoruz. Biz Müslümanlar her hadisenin hayır cihetine bakar, ders alır, koparabileceğimiz hayır ve sevap varsa koparır, şer cihetine bakmayız. Her hadisede şükredebileceğimiz, ibadet manasına çevirebileceğimiz yönler buluruz, şer de olsa her şeyi ahirette semeredar olabilecek bir şekle çevirmeye çalışırız.

Pandemi günlerinde evimizde kalırken, bu sürelere ahirette meyve verecek bir şekil vermek ibadet ruhuna da uygun bir hassasiyettir. Bedenimiz şifada kalırken, ibadet düşüncesiyle ruhumuz da şifa bulur, Allah’ı daha çok anmak suretiyle kalbimiz de şifa bulur. Böylece bu süreci her yönüyle, maddî/manevî şifaya mazhar bir zemine çevirmek mümkündür ve bu elimizdedir.

Mescitlerin ve camilerin kapalı bulunduğu, sokağa çıkmanın kısıtlandığı böyle pandemi günlerinde, elhamdülillah ezanları işitiyoruz. Evimizde hane halkımızla cemaatle namaz kılıyoruz. Dolayısıyla evimiz erkekler için de mescit hükmüne geçmiştir. Kadınlar için zaten evler itikâf yerleridir. Bu günlerde erkekler için de evler itikâf yerleri sayılır. Evde kalırken itikâfa niyet etmek mümkündür. Bu müstehaptır.

EVDE İTİKÂFIN ŞARTLARI

Bilindiği gibi itikâfın sünnette zamanı Ramazan ayının son on günüdür. Ve bu itikâf sünnet-i müekkededir. Ancak Ramazanın diğer günlerinde de, Ramazan harici günlerde de müstehap olarak itikâf yapılabilir. Böyle bir durumda da oruçlu olmak Malikilere göre farzdır. Hanefîlere, Şafiîlere ve Hanbelîlere göre ise oruçlu olmak şart değildir, ama sünnettir.

Evde kaldığımız günlerin tamamında itikâfa niyet etmek zor olabilir. Bunun yerine başı ve sonu belirli bir zaman dilimi için itikâfa niyet etmek daha uygulanır bir durumdur. Meselâ, öğle vaktinde, “bu namaz vakti çıkıncaya kadar itikâfa niyet ettim.” diye niyet ederek itikâfa başlarız, bu vakit çıktığında müstehap itikâfımızı yapmış olarak çıkarız. İtikâf süresini iki veya üç namaz vakti süresince uzun da tutabiliriz.

Bu süre içinde vakit namazını kıldıktan ve namaz tespihatını yaptıktan sonra namaz dersini genişçe yapmak, Kur’ân okumak, Cevşen okumak, evrat ve ezkâr okumak, duâ ve münacat yapmak, başka ilmî eserler okumak gibi güzel faaliyetler yapabiliriz.

EVİMİZİN SUNDUĞU KIYMETLERİ FARK EDELİM

Evde bulunduğumuz bu günleri ibadet için tahsis edilmiş günler saymak gerekir. Hayatımızda böyle günlerin sayısı çok değildir. Bu az günler de geçecektir. Bu fırsatlar da geçecektir. Evde kaldığımız günleri sıkıntıdan patlayacak gibi bir stresle, bir gerginlikle geçirmek ne kadar yanlış ise, süreci fırsata ve fırsatı ibadete çevirmek de bir o kadar kârlı bir uhrevî yatırımdır.

Hayatın koşuşturmacası içinde yapamadığımız tefekkür, zikir ve münacatlar, okuyamadığımız kitaplar için bu günler bulunmaz fırsattır. Belki çıkıştan önceki son duraktayız. Veya böyle var sayalım. Bu durakta beklerken, ihmal ettiğimiz ibadetler var mı gözden geçirelim.

Kendimizle sık konuşalım bu günlerde. Kalbimize kulak verelim, ne diyor? Kalbe, ahirete hazırlığın tamam mı? diye soralım. Kalbin iç dünyasında daha önce fark etmediğimiz nice inci tanesi olduğunu keşfedebiliriz.

Ruh dünyamızın halini soralım. Bizden memnun mu değil mi? Bizden memnun değilse, bundan böyle ruhumuzu memnun edecek adımları atmaya karar verelim.

Hayalen ve ruhen semaya çıkalım. Semavîliğin önemini fark edelim. Sema canibinden bize gelen âyetleri fark edelim. Bu âyetler bize neler söyler, merak edelim ve okuyalım. Koronanın da bir İlâhî âyet olduğunu unutmayalım. Bu âyeti anlamak için Allah’ın kitabını okumamız gerektiğini anlayalım.

Akıldan uzaklaşıp vahyi anlama yolculuğuna çıkalım. Dünyevîlikten çıkıp, uhreviliğe evrilelim. Fani değerlere tamah etmemeyi, baki değerlere talip olmayı fark edelim.

Aile efradımızla çoktandır bir arada uzun süre kalmamıştık. Bu süreç bize birbirimizin değerini ve birbirimiz için vazgeçilmezliğimizi anlamak bakımından da önemli fırsatlar sunuyor. Bundan istifade edelim. Maddî manevî sağlığımızı koruyalım.