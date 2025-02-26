"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İnsanları çabuk tekfir etmemeli!

Süleyman KÖSMENE
26 Şubat 2025, Çarşamba
Muharrem Bey: “Eski Said Dönemi Eserlerinde geçen, “Bazı âyât ve ehadis vardır ki, mutlakadır; külliye telâkki edilmiş. Hem öyleler vardır ki, münteşire-i muvakkatadır; daime zannedilmiş. Hem mukayyet var; âmm hesap edilmiş.”1 Cümlesini açıklar mısınız?”

Kalbinde İman Kırıntısı Olan Kâfir Olmaz

Risale-i Nur hadis ve tefsir usûlünden önemli kuralları hatırlatıyor ki, bu kaideler dikkate alınmadığında Kur’ân’ı ve hadisleri doğru yorumlamak mümkün olmuyor. Yanlış ve dar yorumlar çıkıyor. Deistlere ve İslâm’ı bilmeyenlere de gün doğmuş oluyor. Böyle birkaç dar yorum buluyorlar ve eleştiriyorlar da eleştiriyorlar. Oysa bilmiyorlar ki eleştirdikleri Kur’ân ve hadisler değil; yorumcunun dar görüşleridir. 

Dolayısıyla söz konusu kural ve kaideleri bilmeden Kur’ân’ı ve hadisleri yorumlamak doğru sonuca götürmez. Böyle teviller ve tefsirler yapanı da mesul eder. 

Ezcümle, bahsettiğiniz yerde Bediüzzaman’ın bahsettiği durum budur. Yani bazı genel ve kesin hükümler ihtiva eden ayet ve hadisler vardır ki, istisnasız herkesi hükmü içine aldığı zannedilmiştir. Oysa külliye değildir. Yani istisnaları vardır ve istisnaları hükmün dışındadır. Hem öyle ayet ve hadisler vardır ki, hükümleri belirli zamanlara ve durumlara bağlıdır. Oysa hükümleri daimî zannedilmiştir.    

Hem öyle ayet ve hadisler vardır ki, zaman veya bazı şartlar kayıt altına almıştır. Bunların da umumî ve herkesi mesul ettiği zannedilmiştir.  

Meselâ “Bu şey küfürdür” demek, “Bu şeyi yapan kâfirdir” demek değildir. “Bu şeyi yapan küfür olan bir davranış sergilemiştir” demektir. “O kişi küfür işledi” denilir, ama “O zat kâfir oldu” denilmez. Çünkü kâfir olmak kalpteki imanın yokluğudur. Küfür işlemek ise bir ameldir. Kişi küfür davranışını sergileyebilir. Günah işlemiş olur. Ama kalbinde iman kırıntısı olan kâfir olmaz. 

Kalbini Açıp Baktın mı? 

Meselâ şapka secdeye mani olduğu için, zünnar rükûa mani olduğu için ve her ikisi de gayr-i Müslimlerin alâmet-i farikası olan giysiler oldukları için, Ebu-s’-Suud Efendi “şapka giymek ve zünnar bağlamak küfürdür” demiştir. Ama şapka giyen ve zünnar bağlayan kâfir olur dememiştir. “Çünkü küfür kalbe ait bir sıfattır.”2 

Meselâ, Resulullah (asm): “Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder.”3 buyurmuştur.

Bugün bu üç alâmeti birden veya bir kısmını üzerinde taşıyan Müslüman çoktur. Onlara kalplerinde iman olmak kaydıyla günahkâr denir; ama münafık denmez. İnsanları, amelleri kötü de olsa barkodlamamak lâzım. 

Çünkü kalplerini bilmiyoruz. Savaşta yere düştükten sonra şehadet getiren bir müşriki, samimiyetine inanmayarak öldüren Üsame bin Zeyd’i (ra) Resulullah Efendimiz (asm), “Kalbini açıp baktın mı?”4 diyerek azarlamıştır. Bediüzzaman bu sebeple, “Tekfire çabuk cür’et edenler düşünsünler!”5 diyor.       

Ehl-i Kitaptan Bir Haremin Olsa…

Kur’ân, “Keza Yahudîleri ve Hıristiyanları dost edinmeyin.”6 buyurmuştur. Bu ayette nehy-i Kur’ân mutlaktır, kesindir; bu, genel bir hükümdür. Ama istisnaları vardır. Ayet bütün dostlukları yasaklamıyor. Mutlak oluşu itibariyle kayıt konulabilir. Bu ayetteki kayıt, “Yahudiyet ve Nasraniyet olan ayineleri hasebiyle dost olunmamasıdır.” 

Yoksa onlarla komşuluk, iş arkadaşlığı, beşerî ve medenî ilişkiler ve ailevî ilişkiler kurulamayacağı manasında bir nehiy değildir. Meselâ aynı Kur’ân, “Ehl-i kitaptan iffetli kadınlarla, mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek size helâldir.”7buyuruyor. 

Bediüzzaman buna binaen soruyor: “Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin!”8

Kayıtları dikkate almayarak Kur’ân’ı bütün iletişim kapılarını kapatan bir kitap olarak sunmak, Kur’ân’ı anlamamaktır, Kur’ân’a haksızlık etmektir.

Dipnotlar :     

1- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 340.

2- İşaratü’l-İ’caz, s. 87.

3- Buharî, İman 24; Müslim, İman 107-108; Tirmizî, İman 14

4- Ebu Davud, Cihad, 95; İbni Mâce, Fiten, 1

5- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 340.

6- Maide Sûresi: 51.

7- Maide Sûresi: 5.

8 Eski Said Dönemi Eserleri, s. 184.

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'

    ABD'de bir yolcu uçağı ile özel bir jet burun buruna geldi

    İnsan kalbi tahribatlara nasıl direnir?- 3

    200 bin konutun tamamen yıkıldığı Gazze'de, Gazze halkı bu şekilde ısınmaya çalışıyor...

    İran, çimento üretimini yarıya düşürdü

    Rusya: 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervimiz var

    11 yıl önce kaybolmuştu: Kayıp Malezya uçağı yeniden aranacak

    Netanyahu'ya tutuklanmadan ülkesini ziyaretinin yolunu bulma sözü

    Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in doğusu için uyarı

    ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek stratejisi yok

    Esir değişimi krizi

    Ukrayna toprak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

    'Bence derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün'

    Derbide gol yok

    "Hattatların Reisi", Usta Sanatkar, Hattat Hasan Çelebi 88 yaşında vefat etti

    Netanyahu'dan Suriye'de de 'kalıcı işgal' mesajı

    Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçilerek Federal Meclise girmeye hak kazandı

    Avrupa, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

    Zirai don nöbetleri başladı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aileyi ve nesilleri korumak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Evimize her gün bir hatm-i şerif girsin mi?
    Genel

    İran'ın başkenti Tahran'da yarın da okullar tatil - Amaç 'enerji tasarrufu'
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey vatandaş, gücünü unutma!
    Genel

    ABD'de bir yolcu uçağı ile özel bir jet burun buruna geldi
    Risale-i Nur'dan

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mecburî hizmetin basamakları
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanları çabuk tekfir etmemeli!
    Faruk ÇAKIR

    Mekke bir mihrap...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.