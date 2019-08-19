Kırk günde dinden çıkaran günah var mıdır?

Refika Çelik: “Hayatında bir kere sadece yarımdan da az bir şey şarap ve bir şişe bira içmek haram olduğunu bildiği halde bunun günah boyutu nedir? Cennete girilmez diyorlar doğru mu? 40 gün Müslümanlıktan çıkılıyormuş. Bunun aslı nedir?”

BÜYÜK GÜNAH DİNDEN ÇIKARIR MI?

Kırk gün dinden çıkaran bir günah yoktur. Büyük günahı işleyen adam dinden çıkmaz, ancak büyük günahkâr olur. 1

Büyük günahın küçüğü olmaz, azı da olmaz. Azı da büyük günahtır. Alkollü bir içkiyi hayatında bir kere yarımdan da az içmiş olan adam, günaha girmiş olur. Fakat bu adam alkollü içkinin haram olduğuna imanı varsa, bir küp de içmiş olsa dinden çıkmaz. İçten bir şekilde tövbe eder, Allah da affederse inşallah Cennete de girer.

Ancak işlediği günahın günah olduğunu inkâr eden adamın imanı tehlikeye girer. Bu adam inkârını sürdürürse dinden çıkar.

İçkili iken veya sarhoşken namaz kılınmaz. Fakat sarhoş değilken, ne okuduğunu ve ne söylediğini bilmek şartıyla, namaz kılınır. Halk arasında dolaşan içki alındıktan sonra kırk gün namazın kabul olmayacağı veya içki alanın kırk gün namaz kılamayacağı tarzındaki hüküm doğru değildir.

TÖVBE HER ZAMAN MAKBULDÜR

İçki büyük günahlardandır. Ancak sarhoşluk geçtikten sonra pişmanlık duyulur, bir daha içki kullanmayacağına dair Allah’a içtenlikle söz verir, tevbe ve istiğfar yaparsa inşallah tövbesi makbul olur. Ve tabiî ki namaz da kılınabilir.

Günahı terk eden ve Allah’a dönerek tövbe eden, Allah’ın affına ve mağfiretine –inşallah- ulaşır. Allah bütün günahları bağışlar ve siler. 2 Yeter ki kul Rabb’ine bir adım atsın; Allah kulunu koşarak kucaklar.

Yeter ki kul haramı helâl, helâlı haram saymasın ve O’na dönsün, tevbe etsin; yerle gök arası günahları da olsa, Allah affeder. 3

İÇKİNİN BEDENE AÇTIĞI TAHRİBAT

İçki; sinir sisteminde, beyin damarlarında, omurilik ve çevre sinirlerinde çok büyük ve çok çabuk yıpratıcı ve olumsuz tesirler yapar. Beyin üzerinde öldürücü darbeleri vardır. Beyin sinirlerini zedeleyerek kısmî felçlere ve muhtelif hastalıklara sebep olur. Göz sinirlerini tahrip ederek gözlerin bozulmasına sebep olur. Kalp hücrelerini zedeler ve yorar. Kalp hücrelerinde meydana gelen yorgunluk, “miyokard” denilen kalp adalesinin eskimesine ve yıpranmasına yol açar. Böbrekte yara açar, kanın süzülmesini aksatır. Yaralı böbrek idrardaki zehirleri süzemez hale gelir. Bu zehirli maddeler kana karışır ve “üremi” denilen kan zehirlenmesine yol açar.

Damarlarda kireçlenme meydana getirir. Bu ise erken bunamaya sebep olur. Hücreleri uyuşturur, vücudun hastalıklara karşı mukavemetini kırar. Karaciğerin, kan yığılmasıyla önce büyümesine, sonra büzülmesine yol açar.

İÇKİNİN RUHTA AÇTIĞI TAHRİBAT

İçkinin ruh üzerindeki zararları çok daha vahimdir: Zihin, dikkat, şuur ve irade üzerinde korkunç dağınıklıklara sebep olur. Şiddetli ümitsizlik ve karamsarlık doğurur.

Dikkat, şuur ve iradenin zayıflamasıyla kavgalara, cinayetlere ve nice yuvaların yıkılmasına sebep olur.

İçki, fertte ve toplumun bünyesinde, sosyal ve iktisadî hayatta kapanmaz yaralar açar, acı felâketler doğurur. Aile nafakasını içkiye verenler, faydasız ve boş yere harcama yaparak israf etmiş olmakla berâber, aile ve çocuklarının hakkını da yemiş olurlar.

Netice itibariyle içki içmek, hayatına kıymet veren, kazancının değerini bilen, kul hakkını gözeten ve sağlığına önem veren akıllı kimselerin yapacağı iş değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm), “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.” 4 buyurmuştur.

İçkinin uhrevî zararları fizikî ve sosyal bünyemiz üzerinde değil; -Allah affetmediği takdirde- benliğimiz, kişiliğimiz, karakterimiz ve maneviyatımız üzerinde tam bir yıkım getirir. Çünkü Allah’ın açık yasağına karşı duyarsız kalınmıştır.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 159. 2- Zümer Sûresi, 39/53. 3- Riyâzu’s-Sâlihîn, 412. 4- Suyûtî, Câmi’üs-Sağîr, 2/12.