"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Malın şükrü nasıl yapılır?

Süleyman KÖSMENE
09 Ekim 2023, Pazartesi
Remzi Bey: “Malın şükrü nasıl yapılır? Bir servet sahibi mal varlığından dolayı mahşer sualinden nasıl kurtulur?”

Malı Vereni Bilmek

Malın şükrü, malı verene teşekkür etmektir. Teşekkür etmek, dil ve kalp ile olmakla beraber, davranış haline de gelmelidir. 

Mesela bir mal sahibinden emanet bir şey alan birisi, aldığı emaneti korur, kırıp dökmez, saçıp savurmaz, mal sahibinin hassasiyetlerini gözetir, talimatlarına uyarsa teşekkürü davranış haline getirmiş olur. Ayrıca mal sahibine diliyle teşekkür etmeyi de şüphesiz ihmal etmez. Fakat emaneti mal sahibinin talimatlarına uygun kullanmadığı ve saçıp dökerek kullandığını var sayalım. Bu durumda dilde kalan bir teşekkürü mal sahibi makbul saymayacaktır. 

Şimdi; asıl mal sahibi olan Allah, emanet olarak verdiği mal ile ilgili bazı emir ve talimatlar göndermiş: İsrafa haram demiş. Çalışmayı ve helalinden kazanmayı emretmiş. Sadakayı teşvik etmiş. İsar hasletini, yani başkasını kendi nefsine tercih etmeyi övmüş. Zekâtı emretmiş. 

Allah’ın ancak bu emirlerine uymakla, verdiği mal ile ilgili olarak Allah’a teşekkür etmiş oluruz. Ayrıca dilimizle de teşekkürü pekiştirebiliriz. Fakat hayırsız yerlerde malı keyfimizce harcar, sadakayı ve zekâtı vermez, cimrilik yapar, lezzetlerde nefsimizi başkasına tercih eder isek, şükrümüz dilde kalır. Bu da makbul olmaz.         

Şükür Sayılan Beş Davranış

Öte yandan merhamet sahibi olan Allah’ın, mal sahibinden fakir ve muhtaçlara karşı acıma istemesi, Cömertçe Veren Allah’ın vermeyi ibadet sayması, Her Şeyde İktisadı Gözeten Allah’ın israftan kaçınmayı emretmesi birer şükür emri olarak algılanmalıdır.   

Bu durumda mal için şükür manası taşıyan davranışlarımızı şöyle sıralayabiliriz:

1-Mümkün mertebe sadaka vermeyi ve isar hasletini yaşamayı prensip haline getirmek. 

2-Verirken minnetle değil, övünerek değil, böbürlenerek değil; merhametle, şefkatle, sevgiyle ve tevazu ile vermek. Verdikten sonra nefsimize hisse vermemek.1

3-Malımızın zekâtını gönül rahatlığı içinde vermek. 

4-Malımızı hayırsız yerlerde harcamaktan sakınmak. 

5-Tutumlu olmak, fakat cimri olmamak; cömert olmak, fakat müsrif olmamak. 

Bu beş maddeyi yaşamayı başardığımız an, malımız için şükür içinde olduğumuzu da söyleyebiliriz. Aksi taktirde dilden “Ya Rabbi, Sana şükürler olsun.” Deyip başkasına hiç faydamız dokunmazsa gerçek manada şükrettiğimiz söylenemez.       

Zekâttan Çalmak Şükürsüzlüktür

Bu beş maddeyi kendinde toplayan tek farz ibadet ise zekâttır. Zekâtta sadaka mânâsı vardır, zekâtta îsar hasleti vardır, zekâtta merhamet vardır, şefkat vardır, tevazu vardır. Zekâtta minnet, başa kakmak, övünmek, böbürlenmek ise yoktur. Çünkü zekâtı veren, fakirin hakkını veriyor. Allah’ın emrini yerine getiriyor.  

Keza, kişinin cimri olmadığını, cömert olduğunu göstermesi için, zekâtını doğru hesaplayıp vermesi, zekâttan çalmaması yeterlidir. Allah’ın cömert dediği ve övdüğü kişiler, zekâtını doğru hesaplayıp gönül rahatlığıyla veren kişilerdir. Allah’ın sevmediği kişiler ise, zekâttan çalan kişilerdir.  

Bu bakımdan; Allah’ın bize verdiği mala karşılık şükür görevimizi yapmamız, zekâtımızı vermemize bağlıdır. Başka bir ifadeyle, zekâtını veren, şükreden insandır. Zekâtı vermemek veya zekâttan çalmak ise şükürsüzlüktür.  

Allah şükredenin malını artıracağını vaad ediyor: “Şükrederseniz muhakkak artırırım. Nankörlük ederseniz, bilin ki, azabım çok şiddetlidir.”2  

“Siz şükredip îmân ederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükredenlerin en küçük bir iyiliğine kat kat mükâfât verir. O her şeyi hakkıyla bilir.”3     

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 323 2- İbrahim Süresi: 7 3- Nisâ Süresi: 147

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şiddet çözüm değil

    Hamas: Savaş Batı Şeria ve Kudüs’e de taşınır

    İtidal ve müzakere çağrısı

    Kiracıya kira yardımı yapılsın

    Kamu görevlilerine saldırıya tepki

    Olan, yine sivillere oluyor

    Afganistan’daki depremde can kaybı artıyor

    Velilere KDV şoku

    Barışın şartı işgalin bitmesi

    Lübnan'daki Hizbullah: Tarafsız değiliz

    Meteorolojiden Doğu Anadolu'ya fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Fenerbahçe kayıpsız devam ediyor

    Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin son gelişmeler

    İsrail işgali istikrarsızlığın temel nedeni

    Beşiktaş'ı rahatlatan 3 puan

    Netanyahu’dan tehdit

    Defalarca uyardık

    İsrail nasıl hazırlıksız yakalandı?

    Herzog İran’ı hedef gösterdi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dış gailede yeni bir safha
    İlimdar Kaya

    Vefasızın meclisinde bade içilmez
    Genel

    Şiddet çözüm değil
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni hizmet dönemi
    Mehmet KARA

    Herkes haklı!
    Süleyman KÖSMENE

    Malın şükrü nasıl yapılır?
    Genel

    İtidal ve müzakere çağrısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir gencin savrulması
    M. Said ZEKİ

    “Yalnızlıkta bir nur aramak”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.