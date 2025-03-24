Orucun sünnetleri

Ramazan Fıkhı

1-Sahura kalkmak.

2-Sahur yemeğini mümkün mertebe sahurun son vaktine getirmeye çalışmak.

3-İftarı vakit girer girmez yapmak.

4-Oruç açılırken dua etmek ve orucu hurma veya su ile açmak sünnettir.

İftar açılırken şu dua okunur: “Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkike eftartü.”

Meâli şudur: “Allah’ım! Senin için oruç tuttum. Sana inandım. Sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızk ile orucumu açtım. Ey lütuf ve keremi bol olan Rabb’im, benim günahlarımı bağışla! Beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde affet! Amin!”

5-Fakirlere, akrabalara, komşulara ikram etmek, iftar yemeği vermek veya yemek göndermek. Muhtaç, kimsesiz ve yetimlere müşfik davranmak, yardımcı olmak, sadaka vermek, yemek yedirmek de sünnettir.

Peygamber Efendimiz (asm), “Oruçluya iftar ettiren kimse, oruçlunun sevabında bir eksilme olmaksızın, oruçlunun alacağı sevap kadar sevap alır.” buyurmuştur.

6-Haramlardan sakınmak; gıybet ve dedikodu yapmamak, çirkin ve kırıcı sözler sarf etmekten, yalan söylemekten, yalan şahitliği yapmaktan uzak durmak.

Peygamber Efendimiz (asm), “Hiçbiriniz oruçlu iken kötü söz söylemesin. Bağırıp çağırmasın. Kendisine ağır sözler söyleyen birisine dahi sadece, “Ben oruçluyum!” desin.” buyurmuştur.

7-Kur’ân okumak, Kur’ân üzerinde tefekkür yapmak, mümkün mertebe yeni bilgiler öğrenmeye çalışmak, Allah’ı zikretmek, çokça salavat getirmek de orucun sünnetlerindendir.

Dipnotlar:

1- Tırmizî; 2- Buharî, Müslim.