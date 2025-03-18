Ramazan orucunun hikmetleri - 2

Ramazan Fıkhı

Ramazan orucunun bazı hikmetlerinden dün söz etmiştik. Diğer hikmetlerinden bir kısmı da şöyledir:

5) Ramazandaki oruçla Allah’ın nimetlerine umumî, anlamlı, kapsamlı ve farklı bir üslupla fiilî bir şekilde şükür yapılmış olur.

6) Ramazandaki oruçla her zaman faydalanılan günübirlik lezzetler terk edilerek, Kur’ân’ın indirildiği ay olan Ramazan’da Kur’ân’ı indiren yüksek irâdeye, Kur’ân’ın indiriliş sürecine ve bizzat Kur’ân’a, manevî bir bayram hüviyeti ve sevinci içerisinde saygı duyulur. Kur’ân’a mukabele edilir ve Kur’ân baş tacı yapılır. Kalpler Kur’ân’ı anlamaya hazır şekilde motive edilir.

7) İnsan, ahirete dönük ticaret yapmak ve ahiret hesabına azık toplamak için dünyaya gelmiştir. Ramazandaki oruçla, geliş amacına ve kabiliyetlerine uygun olarak çok yüksek kârlar kazanır, çok kazançlı ticaretler yapar, çok gıdalı azıklar elde eder ve çok verimli mahsuller eker.

8) Ramazan’daki oruçla insan günübirlik sağlık ve sıhhatine yönelik adımlar atmış olur. İnsan midesi istirahata çekilir, hazım kolaylaşır ve insan sabra alışır.

9) Ramazandaki oruçla nefis Rab değil, kul olduğunu hatırlar, firavunluğu bırakır. Kulluğa ikna olur, kulluktan razı olur. Rab olarak sadece Rabbini bilir. Kendisinin âciz bir kuldan ibaret olduğunu kavrar.