Risale-i Nur Eğitim Setleri - 2

Setler Yenilendi

Yeni Asya Neşriyat ’tan yeni ve yenilenerek baskısı yapılan Risale-i Nur Eğitim Setleri üzerinde bugün de duralım. Bu pırlanta eserleri almak yetmez. Onu alarak evimizdeki en yakın yavrucakla beraber okuyalım. Etkinliklerini beraber yapalım. Ona biz öğretmen olalım. Böylece babalık, atalık, ağabeylik, büyüklük görevimizi ve yavrumuzun bu hakkını ona teslim edelim.

Olmaz demeyin. Böylece yavrumuzla aramızda gelişen yeni sevgi köprüsüne doyum olmayacaktır. Küçük tatlı ödülcükler de bu işin tadı tuzu olacaktır. Oradaki soruları doğru çözersen sana bir dondurma gibi mesela.

Bu eser elimizde olmazsa böyle bir tatlı çalışma fırsatımız da olmayacaktır. Büyük eserlerle bu denli bir çalışma yapamayız. Ağır gelir. Zor gelir. Göze büyür. Biz öyle oturduğumuz yerde, yeni teknik üretecek de halimiz yok. Günün yorgunluğu vs.

Müessese bir ay üzerinde çalıştı bu setlerin. Yeni bir formatla hazırladı. Sırf yavrucaklarımıza iman hizmeti ulaşsın diye. Sırf onlar bu hizmetten mahrum kalmasınlar diye.

Ah Bizim Zamanımızda da Olsaydı

Beş adet kitap. Beş Basamak olarak hazırlanmış. Her set bir basamak. Öğrenci birinci basamaktan başlıyor. İyi bir takiple beşinci basamaktan mezun oluyor. Mezun olduğunda temel iman esaslarını, alması gereken temel fıkhî ve ilmihal bilgilerini, edep ve güzel davranış örneklerini almış olarak mezun oluyor.

Birinci Basamakta Allah’a iman, Peygamberimizin Mu’cizeleri ile Genel Fıkıh ve Adap başlıklarında üç ana konu işlenmiş.

Allah’a İman başlığında “Birinci Söz” ele alınmış. Önce metin aynen verilmiş. Bol resimler kullanılmış. Yani metnin istediği resim hakkı verilmiş. Anlaşılması zor kelimeler ayrı bir sözlük altında ayrıca verilmiş. Bu babta iki başlık isabetle seçilmiş: 1)Haftanın Kelimeleri: Metinde öğrenmemiz gereken temel kavramlar. 2)Sıradan anlamamızı zorlaştıran her kelimenin açıklandığı sözlük bölümü.

Metinden sonra etkinlikler bölümüne geçilmiş. Etkinlikler bölümü çocuğumuzun, Risale metnini kolayca anlamasını sağlayan sorular, alıştırmalar, bulmacalar, eşleştirme, boşluk doldurma gibi bolca etüt malzemelerinin bulunduğu bölüm. Çocuğumuzun kendini içinde bulacağı oyunlarla metni öğrenme süreci. Bu etkinliklerle çocuğumuz Birinci Sözü okumaya doyamayacak. Bu bölümde tam yedi etkinlik, bir de test var. İnanın, çocuklarımız Birinci Sözü anlamakta sizi geçecekler.

Ah bizim zamanımızda da böyle kitaplar olsaydı… Nerdee? Diyeceksiniz.

Yarın Yüzümüz Ak Olsun!

Haftanın İkinci dersi Peygamberimizin Mucizeleri. On Dokuzuncu Mektup’tan On Altıncı İşaret, Üçüncü Kısım aynen, bol resimlerle aktarılmış. Ardından etkinlikler var. Etkinliklerde mu’cizeler, resimlerle, boşluk doldurmalarla, bulmacalarla, eşleştirmelerle, en sonda da testle öğrencinin bilgisi pekiştiriliyor.

Bu setin ikinci hafta konusu: “Fenler Allah’tan Bahseder.” Çok isabetli seçilmiş. Fen okuyan çocuklarımızın aklı fikir bozulmadan, fenlerin nasıl Allah’tan bahsettiği ilginç bir konu değil mi? Bu konu Altıncı Mesele ile veriliyor.

Üçüncü Hafta konusu Allah’ın şeriki ortağı yoktur. Dördüncü Hafta konusu, İmanın Mertebeleri. Beşinci Hafta konusu İmanın Önemi.

Her haftaya bu iman bahislerinin yanında bir fıkıh ve ilmihal dersi, bir de genel adap ve görgü konuları yerleştirilmiş.

Yani haftalar dolu dolu olacak. Çocuklarımız okullarının yanında bir de ev okulu ile muhatap olacaklar. Ev okulunun temel kitapları bunlar. Verdiğimiz örnekler denizde birer damla misali. Biz ne yapıp edelim, yemeyelim, içmeyelim, bu setleri alalım.

Yarın Mahşerde yüzümüzün ak olmasını istiyorsak inşallah.