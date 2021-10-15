Sineklerdeki mu’cize

Salih Sütçüoğlu: “Sinekleri hep mide bulandırıcı bulurlar. Oysa Peygamber Efendimiz (asm) tabağa düşen sineğin bir kanadı batmışsa diğer kanadını da batırmamızı tavsiye ediyor. Üstad Hazretleri de bu hadis-i şerifi tefsir ediyor. Bu yaklaşımı açar mısınız?”

Sinekteki Tevhid Mühürleri

Biz hodgam bir yapıya sahibiz. Sinekleri beğenmeyiz. Oysa sinekler yaşadığımız ortamda ne denli bir ekolojik dengeyi sağlıyorlar. Farkında olmayız. Sinek deyip geçmeyelim! Sinekler harikulâde yaratılışıyla Kur’ân’da da yerini almıştır. Kur’ân münkirlere sinekle meydan okumuştur:

“Sineğin hilkati öyle bir mu’cize-i Rabbaniyedir ve bir âyet-i tekviniyedir ki, bütün esbap toplansa onun mislini yapamazlar. O âyet-i Rabbaniyeye muaraza edemezler, taklidini yapamazlar.”1

Peygamber Efendimiz’in (asm), “Sizden birinizin yemek kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır.” 2 Sözü de sineğin harika yaratılışına dikkat çekiyor ve böyle bir ekolojik dengeye işaret ediyor. Bediüzzaman’ın da, bu âyeti ve hadisi tefsir eden bir Sinek Risalesi vardır.

O halde sinekteki tevhid mühürlerini görmek ve okumakla yükümlüyüz.

Sineklere Şefkat Eden Bir Devran

Eskişehir Hapishanesi’nde, mahkûm koğuşlarında sinek ilâcı kullanılıyor. Fakat sinekler inadına çoğalıyor ve Bediüzzaman’ın odasındaki çamaşır ipine sıra sıra konuyorlar. Bediüzzaman’ın talebesi Rüştü Bey ise çamaşır ipine çamaşır sermek için sinekleri kovalamak istiyor.

Bediüzzaman: “Bu küçücük kuşlara ilişme; başka yere ser!” diyor.

Rüştü Bey, naz makamından cevap veriyor:

“Bu ip bize lâzımdır. Sinekler başka yerde kendilerine yer bulsun!”

Bediüzzaman sinekleri neden rahatsız etmemesi gerektiğini şöyle açıklıyor:

“Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Evet, bir kitap, kıymeti nispetinde nüshaları teksir edilir. Demek sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti var ki, Fatır-ı Hakîm o küçücük kaderî mektupları ve kudret kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş.” 3

Sinekte Faydalı Bakteriler

Bediüzzaman, Yirmisekizinci Lem’a’nın Üçüncü Nüktesini Sinek Risalesi olarak telif etmiştir. Orada Bediüzzaman, “Bu taifenin elbette mühim bir vazifesi vardır. Hikmet-i beşeriyenin nazarı kasırdır. Daha o vazifeyi ihata edememiş.” diyor. Ve sineklerin, sıhhiye memurları gibi vazifelerini şöyle zikrediyor: “İnsanın gözüne görünmeyen hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi temizlemekle sinekler muvazzaftırlar. Değil mikropların nakileleri, bilâkis muzır mikropları mass, yani emmek ve yemekle o mikropları imha, o madde-i semmiyeyi istihaleye uğratırlar. Çok sâri hastalıkların önünü alırlar.” 4

Bu gün bilim adamları, sinek kanadının inatçı bakterileri öldürmek için tabiî antibiyotikler taşıdığını ispatlamıştır. Avustralya’da Swinburne Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan bilimsel araştırmalarda, sineklerin ve bazı böceklerin kanatlarının bol miktarda antibiyotik yüklü olduğunu ispatlamıştır. Uzun kanatlı bir sinek türü olan clear wing cicada üzerinde yapılan araştırmada, kanatların tabiî olarak güçlü bir antibakteriyel ilâçla yüklü olduğu ve sineğin bakteri ve virüsleri yok etmesine yardımcı olduğu görülmüştür. 5

Macquarie Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri bölümünde bir grup araştırmacı da, sineklerin çürük et, meyve ve gübre dâhil olmak üzere her türlü pisliğe karşı dayanıklı olduğu teorisinden yola çıkarak sineklerin sahip oldukları bu antibakteriyal özellikleri farklı gelişim evrelerinde ortaya çıkarmak üzere çalışmalar yaptılar.6 Japonya ve Rusya’da da bu yönde çalışmalar yapılmıştır.

Suudi Arabistan Qassım Üniversitesi Medikal Mikrobiyoloji Bölümünde yapılan deneylerde ise, bir kanadında E Coli tipi Patojenik (mikrop üreten) bakteri veya coynebacterium ya da salmonellas adlı bakteri bulunan sinek steril suya batırıldığında, diğer kanadındaki faydalı antibiyotik’in bu mikropları zararsız hale getirdiği ve actinomyces denilen faydalı antibiyotik ürettiği ispatlanmıştır.7

Dipnotlar:

1- Hac Sûresi: 73.

2- Ebû Dâvud, Et’ime 49; Buhârî, Tıbb 58, Bed’ü’l-Halk 14; İbnu Mâce, Tıb 31; Nesâî, Fera’ 11.

3- Lem’alar, s. 420. 4- Lem’alar, s. 422. 5- Smart News.

6- http://www.abc.net.au/science/articles/2002/10/01/ 689400.htm

7- http://www.islamdunktv.com/2011/01/hadith-of-fly-refuting-those-who-laugh.html…