Deccalin dehşetli fitnesi

İlimle Yıkar

Deccalin bir sıfatı da ilim ile meşgul olmasıdır. Bu belki en dehşetli ve yıkıcı bir sıfattır. Çünkü ilim olması hasebiyle çok insan kendisine itibar eder. Ve elinde yıkıcı bir ilim bulunur. Bu yıkıcı ilimle müsbet ilimlerle boğuşur ve üste de çıkar. İlmi kendi yıkıcılığına alet eder.

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilimle dalâlete düşer. Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar."1

Bediüzzaman der ki:

“Başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i saltanat olmadığı halde, zekâvetiyle ve fenniyle ve siyasî ilmiyle o mevkii kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden maarifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır, demektir.”2

Yani kuvveti yoktur, kudreti yoktur, güçlü bir kabilesi, aşireti, cesareti, serveti yoktur. Fakat zekaveti vardır. Fenni vardır. Siyasî ilmi vardır. Akıl melekesi güçlüdür. Çok alimlerin akıllarını etkisi altına alır, yaptıklarına fetvacı yapar. İlim ile meşgul olan sınıfı susturur. Din derslerini kaldırır. Yerine tabiat ilimlerini münkir bir biçimde koyar. Tabiat, tesadüf ve kendiliğinden oluş nazariyesini okullara koydurarak, kâinatı Allah’ın yarattığı fikrini mağlup etmeye çalışır. Bu sıfatlarıyla öne çıkar.

Ümmetin İçinden mi?

Resulullah Efendimiz (asm) deccalın dehşetli fitnesinin İslâmlarda olacağını3 buyurmuş, bütün ümmet o dehşetten istiâze etmiş, tehlikesinden Allah’a sığınmış.

Ümmeti titreten bir husus da budur. Ümmetin birliğini yıkıcı sıfattır bu. İslam’ların içinden çıkacak, İslam’lardan gözükecek Müslümanlar onu fark etmeyecek, fikirlerini savunacak, ümmet bölünecek, onu kendilerinden sanacak ve sayacak…

Fitne böyle içeriden gelecek. Dışarıdan değil.

Bediüzzaman der ki:

“İslâmların Deccalı ayrıdır. Hattâ bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali’nin (ra) dediği gibi demişler ki: Onların Deccalı Süfyandır, İslâmlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccalı ayrıdır.4

Müslümanların başına iki deccal gelecektir. Büyük deccal açıkça inkâr-ı Uluhiyet içinde olacaktır. Ve insanları inkara zorlayacaktır.

Süfyan bir sıfattır: Ahirzamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münafık bir şahsın sıfatıdır. Hazret-i Ali (ra) Efendimiz İslâmların içinden çıkacak deccale “Süfyan” diyor. Süfyan aldatarak, yalan söyleyerek iş yapacak. Alameti budur.

Büyük Deccalın tahribatına gelince Bediüzzaman diyor ki:

“Yoksa Büyük Deccalın cebir ve ceberut-u mutlakına karşı itaat etmeyen şehid olur ve istemeyerek itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz.”5

Hiç şüphesiz ahirzamanda şehit olmak güzel bir neticedir. En azından kâfir olmamak veya günahkâr olmamak bile az netice değildir.

Dipnotlar:

1- İmam-ı Gazali, İhya-yı Ulumiddin, 1/159.

2- Şualar, s. 616.

3- Suyutî, el-Örf ve Va’d-i Fî Ahbar-ı Mehdi 2: 233, 334; Ahmed Zeynî Dahlan, el-Fütûhâtü’l-İslâmiye: 294; el-Berzenci, el-İşâa’ fî Eşrâti’s-Sâa’: 95-99; İbn-i Haceri’l-Heytemî, el-Fetâva’l-Hadîsiyye: 36; Muhtasar u Tezkireti’l-Kurtubî: 133-134.

4- Ahmed Zeynî Dahlan, el-Fütûhâtü’l-İslâmiye: 294; el-Berzenci, el-İşâa’ fî Eşrâti’s-Sâa’: 95-99

5- Şualar, s. 617