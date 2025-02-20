Yüzünü gören Cennetlik midir?

Kıbrıs’tan Eyyub Aktaş: “Yüzünü gören cennetlik” cümlesini açıklar mısınız? Bu söz mahzûrlu değil midir? Oysa Risale-i Nur’da Cennet ucuz değil, deniyor. Biri birinin yüzünü görünce cennetlik oluyorsa bu iş kolay!”

Yüz Görmek

Bu söz mecazi olarak söylenmiştir. Kişiye Cennete gitmesi için bir dua mahiyeti de vardır. Uzun süre ortalarda görünmeyen kimseler için söylenir. Gözükmüyorsun, artık gözükmez oldun, nerelerdesin demektir.

Bazı istisnaî haller de olabilir şüphesiz. Kimin kimi hangi gerekçeyle görmek istediği, görüp göremediği, görmesinin ne gibi derin manalar ve izler taşıdığı ile ilgili istisnai durumlar ayrı meseledir.

Bu sözde dostluk, kardeşlik ve uhuvvet çağrışımları da vardır. Kardeş kardeşin yüzünü gördüğünde içini de bir sıcaklık ve sevgi kaplar. Bu sevgi ile nice kırgınlıklar biter. Dargınlıklar son bulur. Kişi mü’min kardeşinin yüzünü görmekle mutlu olur, içi sevinçle dolar. Bu sevgi ve sıcaklık, içinde kin yoksa kişiyi Cennet’e ulaştırır.

Cennet İçin Dostluklar

Yüzünü gören Cennetlik ifadesi, aynı zamanda bir dua ifadesidir. Muhatap ve orada bulunan fertler için Cenneti dilemektedir. Cennete götüren ameli yoksa bile, amel-i salihe ve güzel ahlaka teşvik vardır. Cennet’e gidesin demektir. Allah günahlarını affetsin manası vardır.

Muhteviyatında günahların bağışlanmasına dua olduğu gibi, Allah’ın rızasını kazanmaya niyet de vardır.

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) “Mü’min cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.”1 Buyurmuştur.

Bir diğer hadislerinde Resulullah Efendimiz (asm); “İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan (miski) satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın!”2 buyuruyor.

Keza “Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.”3 Buyuran Peygamber Efendimiz (asm) dostluğun Cennet için ne kadar önemli olduğunu da vurgulamıştır. Nitekim Cennette de Cennet ehli birbiriyle dostluklar kuracaklar, muhabbet bağları güçlenecektir. Dünyadaki kırgınlıklar, sürtüşmeler, çekememezlikler, kıskançlıklar, nefretler Cennet’te son bulacaktır.

Tek Bir Niyet: Cennet

Cennet elbette kolay değildir. Bediüzzaman Hazretleri, bunu, “Cennet ucuz değildir” veciz ifadesiyle belirtmiştir.Ancak Cennet zor da değildir. Niyet ettin mi, iş tamamdır. Bütün mesele niyet etmektedir. O zaman şunu soralım: Niyetin var mı?

Bir halis niyet Cennet’e kifayet etmektedir. Tek bir niyetin karşılığı Cennet’tir. Bediüzzaman diyor ki: “Niyette öyle bir hasiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek, niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlastır. Öyle ise necat ve halas ancak ihlas iledir.”4

Allah’ın rızasını kazanmaya ve Cennet’e gitmeye niyetin varsa, korkma! Allah senin kötülüklerini iyiliklere tebdil eder.

Ama niyetin, niyet olmalıdır. Cennet’e niyetin varsa, dünyadaki kayıplarını kayıptan saymamalısın.

Dipnotlar:

1 İbni Hanbel, II, 400.

2 Müslim, Birr, 146; Buhârî, Sayd, 31.

3 Tirmizî, Zühd, 45; Ebû Dâvûd, Edeb, 16.

4 Mesnevî-i Nuriye, s. 83.