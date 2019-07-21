Halil Uslu’ya rahmet duâları

Yazarlarımızdan araştırmacı Halil Uslu, 1951 yılında Van-Gürpınar’da doğmuştur. Konya’da ikamet etmiştir.

Son 40 yılda çeşitli kültür faaliyetleri içinde ve basın kuruluşlarında görev yapmış, Türkiye’nin bütün bölgelerinde yüzleri aşkın konferans ve seminerler vermiştir. “Müjde Peygamberi Efendimiz” (asm), “Bediüzzaman’ın Kardeşi Abdülmecid Nursî (Ünlükul)”, “Bediüzzamandan Çağımıza Müjdeler”, “Şifa Yaprakları”, “Risale-i Nur’da 40 Hadis-i Şerif ve Âlem Çarşısı” kitaplarının yazarıdır. Halil Uslu, 21 Temmuz 2015’de Konya’da vefat etmiş ve 23 Temmuz 2015 günü Konya’daki Üçler Mezarlığı’na defnedilmişti. Uzun yıllar Yeni Asya’da haftalık yazılar yazan ve hatipliğiyle bilinen Halil Uslu, yurt içi ve yurt dışında bini aşkın konferans vererek iman hakikatlerini anlatmıştır.

Hayatı Nurlar’la geçti

Halil Uslu, “Türkiye’de kahramancasına Risale-i Nur ve Said Nursî diyen Yeni Asya’dır ve onun yazarlarıdır ve okuyucularıdır” gibi satırlarla Yeni Asya camiasına bakışını özetlemiştir. Konya’daki Mevlânâ ihtifallerini hizmet için çok iyi değerlendirmiş; 12 Mart dönemi başbakanlarından Prof. Dr. Sadi Irmak, İtalyan Türkolog Anna Masala, Alman şarkiyatçı Anne-Marie Schimmel gibi önemli isimlere bu vesileyle Risale-i Nur’u tanıtmıştır.

“Münevver gençler aslanlar gibi olmalı”

Yeni Asya’ya vermiş olduğu bir mülâkatta “Siteler savaşında kalpleri fethetmemiz lâzım” gibi manidar ifadelerle teknolojinin hizmetlerde kullanılmasının önemini vurgulamıştı. Yine “İnternetin cazibedar tuzaklarından gençler nasıl kurtulacak?” şeklindeki soruya şöyle cevap vermişti: “Kafeste bülbül mü olmak istiyorlar, yoksa semada şahin mi olmak isterler? Münevver gençler, avcılara yem olmayan aslanlar gibi olmalıdır ve öyledirler. Akıl sahibi ve kâinatın nakş-ı azamı olan insan ve genç, mülevves ve adi tuzaklara yem olamaz ve düşemez. Korunmak fikirle, inançla ve istikrarla olur.”

Risale-i Nur hizmetleri için şu veciz sözleri söylemişti: “Elbette bu hizmet bayrak yarışına benzer. Mühim olan hem yarışa devam edeceksin, hem bayrağı düşürmeyeceksin ve hem de formanı değiştirmeyeceksin.”

Gönül insanı Halil Uslu, şu sözleriyle hatırlanmaktadır: “Nur olun, Nur’la kalın, Nurlar’la gidin bu âlemden.” Bu vesileyle vefat yıl dönümünde duâlarla anıyoruz.