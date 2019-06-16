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16 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Nur Hizmetinin Emektarı: Hamza Emek

Süreyya Nur İŞLER
16 Haziran 2019, Pazar
Emirdağ’lı Demokrat Nur Talebelerinden merhum Hamza Emek’i vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

Hamza Emek, 1922’de Emirdağ’da doğdu. Üstad Bediüzzaman’la ilk olarak 1944’de, İstanbul Vefa Lisesi’nin son sınıfındayken tanıştı. Okulu bitirme imtihanları için İstanbul’daki Reşadiye Oteli’nde kalırken, Ömer isimli birisiyle tanıştı. 

O zat Emirdağ’a ne zaman gideceğini sordu ve ona şöyle söyledi: “Emirdağı’ndaki o büyük zâta, Bediüzzaman derler. Çok büyük bir âlimdir. Gittiğinde onunla tanış, ellerini öp, benim selâmımı söyle. İsmimin Ömer olduğunu ve kendileriyle Şam’da beraber olduğumuzu hatırlat.” 

Bu ilk görüşmenin ardından Üstad’a sadâkatle bağını devam ettiren Hamza Emek, 27 Mayıs ihtilâlinden sonra Emirdağ’da tutuklanan Nur Talebeleri arasındaydı. Bir müddet Emirdağ ve Bolvadin Hapishaneleri’nde kaldı.

Bediüzzaman’ın diplomatı

Üstad Bediüzzaman’ın siyasette aktif görev verdiği, DP Emirdağ İlçe Teşkilâtı Başkanlığı vazifesini deruhte etmesini tensip ve tavsiye buyurduğu sâdık talebelerinden Hamza Emek, o yılları kendi ifadeleriyle şöyle anlatıyor: “Bir gün Üstad benimle birlikte Mehmed Çalışkan’ı çağırdı. Bize ‘Kardaşlarım, sizler benim ve Risale-i Nur’un bedeline Demokrat Parti’ye kaydolun’ diye buyurdu. Bu emir üzerine biz Demokrat Parti’ye kaydolduk. Daha sonra bana Emirdağ Demokrat Parti ilçe başkanlığı teklif edildi.” 

Hamza Emek, Emirdağ DP İlçe Başkanı olması vasıtasıyla Başbakan Menderes’le Bediüzzaman arasındaki iletişimi sağlamış. 

Bediüzzaman’ın hizmetinde 

Hamza Emek, Bediüzzaman’ın yanında hizmet yıllarını şöyle anlatıyor: “Zaman geçtikçe Üstada olan sadâkatimiz arttı. Üstada hizmetimizi nöbete koyduk. Ben hep Pazar günleri hizmetine gidiyordum. Bu durum Üstad ebediyete intikal edinceye kadar devam etti.”  

Bediüzzaman’ın ‘Emek’tarı

Emirdağlı Hamza Emek, sâdık Nur Talebelerinden biri olduğunu hayatî tecrübelerle de ortaya koymuş ve bunun ispatını yapmıştır. Üstadının vermiş olduğu dersin ve vazifelendirmenin hakkını vermeye âzamî derecede dikkat ve hassasiyet göstermiştir. 

Bu vesileyle 16 Haziran 1990’da vefat eden Hamza Emek Ağabeye Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

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