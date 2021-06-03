2021 Haziran sayımız çıktı!

Genç Yorum dergisi Haziran 2021 sayısında, İlahî kitabın ilk âyeti olan “Oku!” kelimesiyle karşımıza çıkıp herkesi okumaya davet ediyor.

Genç Yorum dergisi Haziran 2021 sayısında, okumanın insanın kendisini inşâ faaliyeti olduğunu, okuduğumuz her bir kitapla, öğrendiğimiz her bir bilgiyle kendimizi inşâ ettiğimize değinerek İlâhî kitabın ilk âyeti olan “Oku!” kelimesiyle bu ay karşımıza çıkıyor. Bu ay Haber Yorum sayfasında Kübra Ünüvar, dünyadan ve ülkemizden derlediği ilgi çekici haberlerle karşımıza çıkıyor. Şeyda Sultan Zengin Amerikan Tavukları’nda bu ay, korsanların göz bandı takmasının sebebini “Korsanlar neden göz bandı takar?” başlığı ile; ve “Pencerelerden Seyret İçlerine Girme” başlığı ile İbrahim Hakkı Hazretleri’nin pozitif ilimleri gösteren en iyi eseri olan “Işık Hadisesi”ni bizlere anlatıyor.

Bu ayki kapak yazıları ve konuları ise şu şekilde:

Cenk Çalık “Okumak Yaşamaktır!” başlıklı yazısında, okumanın sıradan bir etkinlik değil, bu dünyaya gönderilişimizin ana gayesi ve fıtrî bir faaliyeti olduğunu vurguluyor. Mustafa Usta “Okumak Ama Ne İçin?” başlığı ile okuma eyleminin amacının Yaratıcıyı tanımak olduğunu ve tanıma iradesini kâinat kitabının okunmasından geçtiğinden bahsediyor.

OKUMAK NEDİR?

Ayşenur Sürer “Okumak Asil Bir Eylemdir!” başlığı ile okumanın boş zaman faaliyetli olarak değil de, okumak eylemini hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmemiz gerektiğine değiniyor.

Mustafa Gönüllü “Hangi İnsan Kâinatı Temsil Eder?” başlığında “Okuyan insan kâinatı temsil edebilir, o da neyi niçin okuduğuyla çok ilgilidir. Sanatkârı tanımak için sanatını okuyan insan Sanatkârın sanatını doğru anlamaktadır. Sanatkârı görmeden sanatı okuyan insan(!) nefsini tanımlamaktadır.” diyerek bize kâinatı temsil eden insanın nasıl olacağını anlatıyor.

M. Said Zeki “Dile Gelen Sessiz Harfler!” başlığı ile bizlere “Kâinatın mayası sevgi ise, kitap ışığıdır... Okumak sevgidir, okumak musıkîdir, okumak hayatı şiir tadında yaşamaktır. Okumak nurlanmaktır.” diyor.

Şebnem Zengin “Dijital Okuryazarlık” başlığı ile “Okuduğum bilginin bana faydası ne? Okuduğumuz/edindiğimiz bilgilerin ne kadarını öğreniyoruz? Bilginin doğruluğundan nasıl emin olacağız? Okuduğumuz her bilgi doğru mu? Günümüzün bir kısmını –ister istemez– alan sosyal medyayı, nimet olarak değerlendirmek mümkün mü? “ sorularına güzel cevaplarla karşımıza çıkıyor.

Şükrü Kalı “Kitaplar Dostluk Eder Mi?” başlığıyla okumanın büyük bir sosyal destek sağladığını ve psikolojik sıkıntılardan koruduğunu, bu izolasyon sürecinde kitapların bu dostluğunu unutmamamız gerektiğini ve onlara hak ettikleri değeri vermemiz gerektiğini vurguluyor.

KENDİNİ OKU

Nurlu Yorum sayfasında bu ay kapak konusuyla bağlantılı olarak Risale-i Nur’dan “Ey kendini insan bilen insan! Kendini Oku” başlıklı kısım ile yerini alıyor. Veciz Yorum sayfasında bu ay Betül Hilal Yaşar, “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!” başlığı ile okumak ile ilgili derlediği vecizeler yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Fethiye Akay ve Yılmaz Toktemir’in yaptığı farklı illerden Röportajlar “Kitapların peşine düşmeli!” başlığı ile karşımıza çıkıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Bir Meşihat macerası” başlığı ile şu an İstanbul Müftülüğü olarak hizmet veren eski Meşihat Dairesi’nde yaşadığı bir macerayı bize aktarıyor.

FİLİSTİN UNUTULMAZ

Meslihan Çetin bu ay Öğrenci İşi sayfasında “Güneş Ayna Yapımı” ile karşımıza çıkıyor.

Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplı bu ay “Pembe Fili Düşünme” adlı kitabı konu ediyor.

Ehl-i Medya’ da Fethiye Akay #FİLİSTİNEÖZGÜRLÜK hastagi altında sosyal medya paylaşımlarını derledi. Keyfince Lügât’te Ali Hakkoymaz “Okurken Güzelleşir İnsan” başlığı ile bu ay bizlerin karşısına çıkıyor. Kısa Yorum ise bu ay da yeni kalemlere yer veriyor. Foto Yorum sayfasında İsmail Okur “Fotoğraf okuma çalışması” isimli başlığı ile yerini alıyor.

Farklı Yorum sayfasında M. Fahri Utkan, “Ruh Hızı, Melekût Âlemleri ve Takyonlar” başlığı ile “Ruh hızı nedir, ne kadardır, ölçülebilir mi?” sorularına cevap bulmamızı sağlıyor.

Caner Kurt, Zihin Çarkları’nda “Cesaret” başlığı ile yerini alıyor.

HABER: MESLİHAN ÇETİN