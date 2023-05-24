Hicaz velilerinden dualar

Geçtiğimiz 14 Mayıs seçimleri öncesi aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanının da olduğu 55 alim Türkiye seçimlerinin Müslümanları etkileyen İslami bir konu olduğunu ve iktidar partisinin desteklenmesi gerektiğini belirttiler.

Konu ile ilgili bilgiye medyadan ulaşabilirsiniz. Haberi okuduğumda Bediüzzaman Hazretlerinin tarihçe-i hayatından ibretli bir olayı hatırladım:

HİCAZ VELİLERİ

Bediüzzaman’ın Kastamonu sürgününde hizmetinde bulunan Çaycı Emin Abi anlatıyor: “Bir gün beraber ikindi namazını kıldık. Namazdan sonra tesbihatta iken; ‘Kambur, ben mi haklıyım, yoksa sen mi haklısın?’ diye birisine hitap ediyordu. Ben yine bir çok zamanlar olduğu gibi, hayretler içindeydim. Odasında benimle kendisinden başka kimse yoktu. Benim merakımı görünce, mes’eleyi şu şekilde izâh etti: ‘Onuncu Söz, haşir ve âhiret hakkındadır. Ben o eseri bir vakitler Barla’da yazıyordum. Baktım o günlerde bir İslâm düşmanı, ıslâhı gayr-i kabil. Arefeye bir kaç gün vardı. Ben bedduâ ettim. Benim bedduâma karşılık bütün Hicaz velileri ve Hicaz’daki Kutb-u A’zâm, onun ıslâhı için duâ ediyorlardı. Benim bedduâm ferdî kaldığı için iâde edildi. Aradan uzun seneler geçti. Baktım, bu sene (1938-1939) bana nihayet hak verdiler. Hâlbuki bunun ıslahının gayr-i kâbil olduğunu biliyordum. Onlar nihayet bu sene başladılar bedduâ etmeye.” (Necmeddin Şahiner, Son Şahitler, Cild 2, s. 95.)

Bediüzzaman Hazretleri bu olayın sırrını Risalelerde şöyle anlatıyor: “Bir zaman, ben bir kısım ehl-i dalâlete mühim bir vakitte kahr ile duâ ettim. Bedduâma karşı, müthiş bir kuvvet-i mâneviye çıktı. Hem duâmı geri çeviriyordu, hem beni men etti. Sonra gördüm ki, o kısım ehl-i dalâlet, hilâf-ı hak icraatında bir kuvve-i mâneviyenin teshilâtıyla arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor, muvaffak oluyor. Yalnız cebirle değil, belki velâyet kuvvetinden gelen bir arzuyla imtizaç ettiği için, ehl-i îmânın bir kısmı o arzuya kapılıp hoş görüyorlar, çok fena telâkki etmiyorlar.”(26. Mektub 9. Mesele)

DUA İKSİRİ

Dua, “maddi âlemin ölçüleriyle tahmin edilemeyecek güce sahip olan” bir iksir. İhlaslı dualar ubudiyetin ruhu hükmünde. Kim ihlas ile ne isterse Cenab-ı Hak cevap veriyor. Umumi ve külliyet kesbeden duaların kabule yakın olduğunu dini kaynaklardan öğreniyor ve müşahade de ediyoruz. “Umumi musibetler umumun hatasıyla gelir” gerçeği de asli kaynaklarımızda mevcut. “Bunlar nelerdir?” denirse; deprem, sel, yangın, salgın hastalık, pahalılık, kuraklık, kıtlık, aşırı sıcak yaz mevsimi, çok şiddetli kış mevsimi gibi afetleri sıralayabiliriz. Dolayısıyla afetin kalkması için dua ve tövbenin de umumi yapılması gerekiyor. Dua, tevekkül, tevbe ve istiğfar en büyük savunma korunma araçlarımız.

HÜLASA

Bediüzzaman “Hizmetinizin azameti ve ehemmiyeti ve muârızların kuvveti ve şeytaneti nispetinde ihtiyata ve dikkate mecburuz” diyerek Nurcuları ikaz ediyor.

Dualarımızın kabulünde iman ve küfür yolunu temsil eden şahısların ve onlara hizmet edenlerin mahiyetlerini tanımak, perde arkasındaki icraatlarını fark etmek çok önemli. Sizce fark edilebiliyor mu?