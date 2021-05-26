İhlâsı tefekkür ederken

Bediüzzaman Hazretleri 21. Lem’a olarak telif ettiği İhlâs Risalesi’nin başında “lâakal her on beş günde bir defa okunmalı” ibaresi eklemiştir.

Risalenin en sonunda yer alan duâ da konunun muhtevası kadar ehemmiyetli ve orjinaldir: “Allah’ım İhlâs Sûresi’nin hakkı için bizi kendi iradesiyle ihlâslı olan ve Senin ihlâslı kıldığın kullarından eyle!” Şüphesiz bu cümlenin bir çok hikmetleri bulunsa gerek. İhlâslı olmak için fiilî ve kavlî duâmızı yapıp neticeyi Rabbimize bırakmak hali bu hikmetlerden biri olmalı.

Kula yakışan bu hikmetli hali hayatın her alanına sindirmek gerek. Aile hayatına da…

AİLEDE İHLÂS

İhlâs yapılan hareketin maddî ve manevî menfaat gözetmeksizin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Aile fertleri arasında bu nasıl gerçekleşir? Şahsî dünyasında insan duygularının denetimini nasıl sağlar?

Bütün peygamberlerin “Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma!” düsturu bu konuda yol göstericidir. Hele de son peygamber olan Efendimizin (asm) aile yaşantısı fırtınalı denizlerde insana yol gösteren deniz feneri gibidir.

Aile fertleri için alış veriş yaparken, yolculukta, yemekte, nişanda, düğün telâşesinde, hasta ziyaretinde muhatapların haklarına riayet ederek ve bunu Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle yaşamaya çalışmak büyük bir kulluk imtihanı değil midir?

İnsanların maddî manevî menfaatleri için türlü çeşit maskelerle dolaştığı günümüz ortamında ihlâsı kazanmaya çalışmak ve muhafaza etmek gerçekten kişinin kendi nefsiyle yaptığı büyük bir cihaddır.

Muhasebesi yapılıp da eğitilmediğinde (tathir-tezkiye) insanı hayvanî duygularına meylettiren nefis zaten ihlâsı tehdit eden en büyük faktördür. Bir de çevreden gelen mesajlar vardır ki bunlar da insana adeta pusulasını şaşırtır! Adetler, gelenekler, “ne derler?” düşüncesi vs.

İFSAD KOMİTELERİ

Nefisle birlikte insana pusulasını şaşırtmak için çalışan küresel organizeli faaliyetler de vardır. Bediüzzaman Hazretleri, Hanımlar Rehberi’nde özellikle gençleri ve kadınların gafil kısmını yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette çalışmalarından bahseder. Bu faaliyetler İslâm milletine dehşetli darbeler indirmektedir. Hukuk, ekonomi, eğitim, siyaset, asayiş, eğlence gibi farklı alanlarda ifsad çalışmaları yapan bu komiteler aileyi de temelinden sarsan planları ard arda gündeme alırlar.

HÜLÂSA

Hayat yolundaki pusulamızın insî ve cinnî şeytanî planlarla şaşmaması için bu dehşetli manevi fırtınaların insan ve toplum hayatlarını savurduğu asırda Kur’ân’da âyetlerde “ûrvetül vuska” olarak nitelendirilen Allah’ın ipine ihlâsla sımsıkı sarılmak gerekir ki savrulmayalım!

Tercih hakkımızı ihlâslı olmaktan yana kullanalım. Rabbimiz bizleri ihlaslı kullarından eylesin inşallah!