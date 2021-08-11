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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Pandemi sürecinde hanım faaliyetleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
11 Ağustos 2021, Çarşamba
“Kadınlar ve çocuklar Risale-i Nur’un fıtrî talebeleridir” tesbiti yapılır Emirdağ Lâhikası’nda.

Kendi dünyamızda da defalarca müşahede ettiğimiz hakikati, bu yaz mevsiminde icra edilen programlarda da görüp bir kez daha içimizden “Evet! Doğru söylüyorsun Üstadım!” dedik. Anadolu’nun dört bir yanında okuma programları yapılıyor. Elbette ki beylerin de desteğini alarak!

Hanımlar öncelikle istişarelerin neticesinde sistemli bir programı yoğun şekilde hayata geçiriyorlar. Kimin neyi, ne zaman, ne şekilde yapacağı belli. Ekip çalışmasının uhrevî hizmetlerde nasıl yapılacağı İhlâs Risalesi’nde çok güzel çerçevelenmiş. Yeter ki himmetimiz olsun. “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir!” denilmiyor mu Risale-i Nur’un satırları arasında?

HANIMLAR VE EKİP ÇALIŞMALARI 

Bediüzzaman Hazretleri hanımların ekip çalışmalarına fıtraten yatkın olduğunu muhteşem bir misalle anlatır. Konu “Lâtif ve zarif bir Kur’ân nüktesi” başlığı altında Lem’alar isimli eserde yer alır. 

Yusuf Sûresi ve Hucurat Sûresi’nden örnekler verilir: Zayıfların şahs-ı manevisi ve cemiyeti kavidir. Kavilerin cemiyeti ve şahs-ı manevisi zayıftır. Yusuf Sûresi’nde kadınlardan bahsederken erkek fiilini kullanmıştır Rabbimiz. “Kâle” demiştir. Hucurat Sûresi’nde erkeklerden bahsederken kadınlara mahsus “Kâlet” fiili kullanılmıştır. Kaviler güçlerine güvendikleri için ittifaka ihtiyaç hissetmezler. 

Hayvanlar âleminden de örnekler verilir bu bahiste: Kavi olanlar aslanlar gibi tek yaşarlar. Tilki ve yabanî keçilerse zayıf olduklarını bildiklerinden, kurtların saldırısından korunmak için sürüler halinde yaşarlar. 

İşte bu sırdan dolayıdır ki: “Avrupa komiteleri içinde en şiddetli ve tesirlisi, cins-i lâtiflerin cemiyetidir” der, Bediüzzaman Hazretleri.

ÇOCUK PROGRAMLARI

Ahirzamanda kız çocuklarının daha çok doğacağı hikmeti gereğince mi bilmem Nur sohbetlerinde kızlar ezici çoğunlukta! 

Kız çocuklarının anneleriyle iletişimlerini izlemekten daha keyifli bir manzara düşünemiyorum. Kimi zaman naz, kimi zaman atışma, kimi zaman inatlaşma, ama annelerine kedi gibi hep sokulgan ve sevimli… Erkek çocuklar kızlara nazaran biraz daha mesafeli ve resmî! O yüzden Efendimiz (asm) “Erkek çocuklarını seviniz!” buyuruyor. Kızlar zaten istemeseniz de kendilerini sevdiriyorlar! (Bu konu ile ilgili Kastamonu Lâhikası’ndaki o nefis mektubu okumanızı tavsiye ederim.)

Hanımlar “Pandemi ile birlikte bilgisayar oyunları ve internetin yoğun bir şekilde hayatımıza girdiği bu dönemde Risale-i Nurlar’ı çocuklarımıza nasıl daha iyi aktarabiliriz?” gayretindeler. Çocuklara ve gençlere yönelik “Risale-i Nur eğitim setleri”, çocuk masalları, değerler dizisi gibi çalışmalar çok önemli bir boşluğu dolduruyor şüphesiz. Ama atılacak yeni adımlara şiddetle ihtiyaç var. Risale-i Nur’daki kavramları öğreten çizgi filmler, hikâyeler, filmler, müzikler, klipler, tiyatrolar var, ama daha da geliştirilerek dijital dünyada da yenilerinin gelmesi gerekiyor. 

Çocukların Risale-i Nur dersleriyle ilgilenen üniversiteli ablalardan müteşekkil gönüllü kadrolar var. Pandemi döneminde yüzyüze dersler yanında online yapılan çocuk dersleri de büyük bir boşluğu doldurdu ve yüzyüze dersler yanında yeni bir hizmet alanı açıldı. Dijital Nur çocuk dersleri! 

Üniversiteli genç ablalarımızın bu konudaki gayretleri her türlü takdiri hakediyor.

HÜLÂSA

Kur’ân ve iman hakikatlerini toplumun her tabakasına yayacak programların organizeli bir şekilde gerçekleştirilmesi için “seferberlik” zamanı! Kadınlar ve çocuklar fıtraten buna en müsait kesim...

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