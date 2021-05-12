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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ramazan'da yazılan Risaleler - 4: Leyle-i Kadir’de ihtar edilen bir mesele-i mühimme

Yasemin GÜLEÇYÜZ
12 Mayıs 2021, Çarşamba
Bediüzzaman Hazretleri ehemmiyetine binaen Külliyatın muhtelif yerlerine aldığı bu risalede (13. Söz- Gençlik Rehberi…) İkinci Dünya Savaşı sonrası insanların ruh halini tahlil ederek dünyanın fanililiğini ve aldatıcılığını anlayan hakikati arayanların mutlaka Kur’ân ve iman hakikatleriyle buluşacağını ifade eder.

Merhametsiz bir tahribat yapılmış, şiddetli bir zulüm ve baskı ile masumlar perişan edilmiştir. Yenilenler dehşetli bir hüzün, zafer kazananlar dehşetli bir telâşla hâkimiyetlerini muhafaza etmeye çalışmakta, dehşetli tahribatlarını tamir edememekten gelen dehşetli bir vicdan azabı yaşamaktadır. Dünyanın geçiciliği, medeniyet eğlencelerinin aldatıcı, uyutucu olduğu umuma görünmüştür. İnsanın mahiyeti ulvî olduğu için hakikati arayacak, Kur’ân ve iman hakikatlerini bularak yaralarını mutlaka tedavi edecektir.

Özellikle İsveç, Norveç, Finlandiya, İngiltere ve Amerika’nın isimlerinin verilmesi ilginçtir. (Geçtiğimiz yıl yapılan uluslar arası bir araştırmada Müslüman olmadıkları halde İslâm’ın güzelliklerini yaşayan ülkeler arasında bu ülkelerin ilk sıralarda yer alması ilginçtir)

Üzerinde tefekkür edilmesi gereken diğer önemli bir konu ise şudur:

Meyve Risalesi’nin Dördüncü Mesele’sinde: “Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumî’den elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hal) hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hâdise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?” sorusuna muhatap olan ve orada muhteşem bir cevap veren Bediüzzaman Hazretlerinin Kadir Gecesi’nde ihtar bu meselede yaptığı derin tahliller üzerinde tefekkür edilmelidir diye düşünüyorum.

RAMAZAN HEDİYESİ: MÜNACATÜL KUR’ÂN

Hususan Ramazan’da daha çok hemhal olduğumuz Büyük Cevşen okumalarımızda fark ettiğimiz hakikat Münacatül Kur’ân’ın Ramazan ayının bir hediyesi olduğudur. Duânın sunum bölümünde Bediüzzaman Hazretleri şu önemli bilgiyi verir:

“Çok parlak ve çok kıymettar ve sevabı çok yüksek ve Kur’ân’ın harika belâgatindeki i’cazın lem’alarını taşıyan emsalsiz bir münacattır. Bu Ramazan-ı Şerifin bize bir hediyesidir.: Kur’ân okurken şehid edilen Osman-ı Zinnureyn’in (ra) pek şirin ve harika ve cevherlerin zengin bir hazinesi ve ümmete bir yadigârı ve eseridir ki İmam-ı Ali (ra) onun kıymetini ve mu’cizelerin ışıklarını gösterdiğini tam tasdik ve takdir ederek ona bir ravi olmuş ve fevkalâdeliğini ilân etmiş.

“Yirmi senedir her Ramazan’ın Risale-i Nur’a bir hediyesi bulunduğu gibi otuz seneden beri benim yanımda ve ara sıra okuduğum bu münacatı Kur’ân bu Ramazan’ın hediyesidir diye kalbime ihtar edildi. Nurlar’ın mehazı ve üstadı olan matbu Hizbül Muazzam-ı Kur’ân’ın ahirine ilhak edilecek. Bu münacat aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi gayet kudsidir. Âyetlerin sarih elfazlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir”

HÜLÂSA

Ramazan’ın bu son gününde kendinize bir hediye olarak Büyük Cevşen’deki bu bölümü okumaya ve Leyle-i Kadir’de ihtar edilen mühim meseleyi incelemeye ne dersiniz?

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