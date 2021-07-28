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28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Yaz meltemleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
28 Temmuz 2021, Çarşamba
“Yaz mevsimini nasıl değerlendirdiğiniz kış mevsiminin nasıl geçeceğini belirler” desek çok mu iddialı olur?

Yaşadığımız ve gazetemizden de takip ettiğimiz kadarıyla ülkemizin dört bir yanında kimi zaman yurt dışından gelen gurbetçi genç kardeşlerimizin de iştirak ettiği yoğun bir “Risale-i Nur okuma seferberliği” var. 

Hemen her yaş grubundan kardeşlerimiz bu okuma programlarına iştirak ediyor. İlkokul,  ortaokul, lise, üniversite okuma programları ard arda gerçekleştiriliyor. Bayram sonrası da bu programlar devam ediyor, edecek.  

İstanbul’daki lise, üniversite ve hızlandırılmış eğitim okuma programları sonrasında Geleneksel Gölcük Pikniği vesilesi ile gittiğimiz sohbette Âyetü’l-Kübra’dan kısa bölümler okuduk. Hanımlar kısmında bu sene ses sistemi her zamankinden çok daha kaliteli olduğundan beylerin sohbetlerini, soru-cevaplarını net bir şekilde takip edebildik, namazımızı onların imamlığında eda edebildik. Bu arada kıymetli ablalarımız Şahisar Kömürcü’yü, Nazmiye Keseli ve Mehmet Özkan Ağabeyimizi, rahmetle yâd ettik.

İzmir’de hanımların okuma programlarına da iştirak ettik. Çok yoğun bir okuma programından çıkmış olmalarına rağmen İzmirli hanımların yanında, Manisa ve mahallerinden de katılımın olduğu bu gibi okuma programları müfritane irtibat noktasında da önemli bir faaliyeti yerine getiriyor. İletişimi geliştiriyor. Nuranî bağları kuvvetlendirip uhuvveti pekiştiriyor. 

İzmir merkezdeki okuma programları haricinde Payamlı Tesisleri de eşsiz deniz ve dağ havası ile okuma programlarına ayrı bir renk katıyor. Sanırım önümüzdeki dönemlerde çok daha yoğun okuma programlarına ev sahipliği yapacak. Duâmız ve temennimiz budur.

Ege okuma programında Barla’dan katıldığı programı İzmir’de de devam ettiren değerli ablam Nevin Kutlular ile birlikte olmak da ayrı bir nimetti. Müzakereli dersler, mini geziler, hasta ziyaretleri ile dolu dolu geçirdiğimiz bir okuma programıydı. İlkokul, ortaokul ve lise okuma programının son günü yapılan kapanış dersinde Fransa’dan katılan değerli kardeşim Nurdan Kuşe’yi dinlemek ayrı bir güzellikti. 

Okuma programları devam ediyor. Talebeler, hanımlar, aile okuma programları adeta bir arı kovanı yoğun faaliyetleri gibi şahsî, ailevî, sosyal hayatımıza şüphesiz leziz meyveler veriyor, verecek.

Rabbimizden ümid ederiz ki manevî meyvelerle dopdolu bir kış mevsimi geçireceğiz inşallah.

Deniz kıyılarında, gündüzleri denizden karalara, geceleri ise karalardan denize doğru esen  meltem rüzgârları gibi yaz ve kış aylarında yapılan okuma programları da gönül semamıza rahmet bulutlarını çağırıyor.

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