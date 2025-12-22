Tarih yanlış yapanı affetmez

Sözcü TV’de Özlem Gürses’in sunduğu 14 Aralık 2025 tarihli ana haber bülteninde, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hakkında derin bir cehalet ya da kasıt barındıran tarihî yanlışlık yapıldı.

Haber sırasında arka planda yer alan panoda “Said Nursî 1925’te yargılandı ve idam edildi” şeklinde bir ifade kullanıldı. Bilindiği üzere, Bediüzzaman Said Nursî, 1925 yılındaki Şeyh Said isyanına destek vermediği halde, sürgüne gönderilmiş, ancak idam edilmemiştir. Üstad Hazretleri, 23 Mart 1960 tarihinde vefat etmiş ve milyonlarca talebesi tarafından her vefat yıldönümünde minnetle yâd edilmektedir.

Kamuoyunda büyük tepki çeken bu yanlış bilginin düzeltilmesi için Sözcü TV’ye her vasıta ile iletişim kurulmasına rağmen, bugüne kadar herhangi bir düzeltme yapılmadı. Hata yapmak insanîdir; önemli olan, hatadan dönmek ve yanlışı itiraf etmektir. Bu, hakperestliğin bir gereğidir.

Medya kuruluşlarının, özellikle tarihî şahsiyetler hakkında bilgi verirken daha dikkatli olması, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunun bir parçasıdır.

Sözcü yayın grubunu bir kez daha bu önemli yanlışını tashih etmeye davet ediyoruz.

**

YENİ AKİT’İN İDDİALARINA CEVAP

16 Aralık 2025 tarihli Yeni Akit de, Sözcü TV’nin bu yanlışına dair haberimizi yorumlayarak, “Yeni Asya düne kadar CHP ve Sözcü ile iş tutuyordu” şeklinde bir başlık atmış ve Nur Cemaati’nin tepkisini çarpıtarak aktarmıştır. Hatırlatmak isteriz ki, Yeni Asya olarak, ne CHP ile, ne de Sözcü ile herhangi bir “iş tutma” ilişkimiz olmamıştır. Gazetemiz, kuruluşundan bugüne kadar hakikat nereden gelirse gelsin taraf olmuş; temel insan hakları, adaletin tecellisi ve demokrasi zemininde bağımsız bir duruş sergilemiştir.

Doğru olanı takdir eder, yanlış olanı ise tenkit ederiz. Tarafgirlik yerine hakikate taraf olmak, bizim temel prensibimizdir. Bu duruşu anlayamayanlar, elbette bu hakikati kavrayamazlar.

Yeni Asya, bir duruştur: Hakkın hatırını âli tutar, hiç kimsenin hatırı için hakikatten vazgeçmez.

**

YENİ ASYA NEŞRİYAT KAYSERİ KİTAP FUARI’NDA

10. Kayseri Kitap Fuarı, 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. 28 Aralık tarihine kadar devam edecek fuarda, Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı. Fuara Türkiye’nin önde gelen 250 yayınevi yaklaşık 60 stantla katılıyor.

**

CEZAEVLERİNE HEDİYE TAKVİM KAMPANYASI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da tutuklu ve hükümlü kardeşlerimizin istifade etmesi için cezaevlerine hediye takvim gönderme kampanyamızı başlatıyoruz. Bu hayırlı hizmete desteklerinizi bekliyoruz. Kampanya detaylarına gazetemizde yayınlanan duyurulardan ulaşabilirsiniz.

**

MAALESEF ZAM!

Ekonomik zorlukların derinleştiği 2025 yılını geride bırakırken, yayıncılık sektörü de ciddi imtihanlarla karşılaştı. Buna rağmen, değerli okuyucularımızın desteğiyle önemli başarılara imza attık. Ancak kâğıt, baskı, işçilik, enerji ve diğer giderlerdeki sürekli artışlar sebebiyle, 2026 yılında fiyat artışları yapmak durumundayız.

Ekonomik şartların mecbur kıldığı güncellemeler şöyle:

- Kitap fiyatları: 1 Ocak 2026 itibarıyla ortalama %30 oranında artış uygulanacaktır.

- Dergi fiyatları: Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş dergileri birim fiyatı 200 TL; Köprü dergisi ise 275 TL olarak güncellenecektir. Bu fiyatlar, 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 arası sabit kalacak, yıl içinde başka değişiklik olmayacaktır.

- Gazete fiyatı: 1 Ocak 2026 itibarıyla 20 TL olacaktır.

**

Önemli Not:

Yıl sonu stok işlemleri sebebiyle, 26 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasında sevkiyat yapılamayacaktır. Siparişlerinizi bu takvimi göz önünde bulundurarak planlamanızı rica ederiz.

**

ÜÇ AYLAR VE YENİ MİLÂDÎ YIL HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Zorluklar, uhuvvet ve muhabbet ruhuyla aşılır. Hakikati neşretme yolundaki bu hizmette, siz değerli okuyucularımızın varlığı en büyük gücümüzdür.

Teşrifiyle şereflendiğimiz Üç Aylar ve Miladî 2026 yılının, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hakikat, adalet, huzur ve bereket getiren zaman dilimleri olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Hepinize hayırlı haftalar dileriz.