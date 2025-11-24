Genç fidanlar neşriyat hizmetinde

Hayatın baharı denebilecek “gençlik” dönemi, insanın heyecan ve hislerinin ön planda olduğu bir devredir.

Genç, hayata karşı heyecanlı, arzuludur. Yapmak ve başarmak istediği sayısız hedefleri vardır. Enerjisini sarf edecek kanallar arar.

Şüphesiz bu dönemin en büyük riski, gencin hisleriyle yaşadığı imtihandır. Duygu kontrolüne, ölçüye, dengeye, istikamete belki de en çok ihtiyaç duyduğu bu merhalede, kendisinin elinden tutacak, rehberlik edecek güvenilir ve sağlam bir kaynak onun için en büyük nimet olsa gerek.

İşte, “Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler” diyen Bediüzzaman, insan ömrünün bu en şirin ve verimli zamanlarını faydalı geçirmenin yegâne yolu olarak fıtrat gerçeklerini dikkate alan bir yaklaşım sunar. “Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek” diyen Bediüzzaman, gençliği iman dairesinde, iffet ve istikamet üzere yaşamak gerektiğine dikkat çeker. Aksine bir gidişatın ise hem dünyada, hem de ahiretteki ürkütücü neticelerini nazara vermeyi ihmal etmez.

“Ebedî bir gençlik” kazanmanın yolunu bu çerçevede izah eden Bediüzzaman’ın gençliğe verdiği değerin en müşahhas göstergesi ise, telif ettiği Gençlik Rehberi olsa gerek. O daima gençlere hususî bir önem vermiş, iman eğitimleriyle yakından alâkadar olmuş, kabiliyetlerini keşfedip enerjilerini müsbet ve aktif bir şekilde kullanacakları hizmet sahalarını önlerine açmaktan asla geri durmamıştır. Onun bu şefkatli ve titiz tavrıdır ki, nice hizmet erlerinin yetişmesine vesile olmuştur.

Esasen Nebevî bir metod olan bu yaklaşıma, her zaman olduğu gibi bugün de çokça muhtacız. Her genç, nice meyveler verme potansiyelini haiz bir fidan. Genç fidanların elinden tutmak ise, büyük bir hizmet olduğu kadar mühim bir vazife de.

GENÇLİK ŞÛRÂSI İÇİN İSTİKAMET BURSA

Üniversiteli gençlerimizin uhuvvet bağlarını güçlendirdiği, istişare ve hizmet şevkini tazelediği geleneksel buluşmamızda geri sayım başladı.

6. Risale-i Nur Gençlik Şûrâsı, bu yıl 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde Bursa Yeni Asya Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Daha önce Kocaeli, Antalya ve Konya gibi şehirlerdeki nurlu buluşmaların devamı niteliğinde olan bu şûrâ, gençlerimizin hizmetlerini daha sistemli hale getirmelerine ve meşveret zemininde yeni ufuklar açmalarına vesile olmayı hedefliyor.

Program akışı:

• 6 Aralık Cumartesi günü; hizmet çalışmalarının değerlendirileceği oturumlar ve istişare toplantıları yapılacak.

• 7 Aralık Pazar günü; Osmanlı’nın kuruluş döneminin merkezlerinden olan Bursa’nın manevî, tarihî ve kültürel mekânlarına ziyaret edilecek.

Gençler arasında şevke medar bu buluşmanın, gençlerimizin kaynaşmasına ve hizmet-i imaniyedeki gayretlerinin artmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

KÜLTÜR HİZMETİMİZ FUARLARDA DEVAM EDİYOR

Yeni Asya Neşriyat olarak, hakikatlerin neşri ve okuyucularımızla buluşma heyecanımız kitap fuarlarında hız kesmeden devam ediyor. Risale-i Nur hakikatlerini ve yayınlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak gayesiyle stantlarımızdaki yerimizi aldık.

Bu kapsamda;

• Geçtiğimiz hafta sonu kapılarını açan 8. Şanlıurfa Kitap Fuarı (21-30 Kasım)

• Cumartesi günü başlayan 10. Mersin Kitap Fuarı (22-30 Kasım 2025) tüm hızıyla sürüyor. Okuyucularımızı ve kitapseverleri, tanışmak, yeni çıkan eserlerimizi incelemek ve hasbihal etmek üzere stantlarımıza bekliyoruz.

2026 TAKVİMLERİ YOLA ÇIKTI

Her günümüzü manevî bir dersle aydınlatan takvimlerimiz hazır. 2026 yılına ait Yeni Asya Günlük Duvar Takvimi ve Bediüzzaman Günlük Duvar Takvimi baskıdan çıktı.

Daha önce siparişlerini oluşturan ve taahhütlerini yayınevimize bildiren satış temsilcilerimize ve bürolarımıza sevkiyatlar başladı. Yeni bir yılın planlamasını yaparken, iman hakikatlerini her gün evinize misafir eden takvimlerimizi temin etmeyi unutmayınız.

Hepinize hayırlı haftalar dileriz.