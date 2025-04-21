Temsilciler Toplantımıza doğru

Bahar dönemi temsilciler toplantımız, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü Yeni Asya Güneşli tesislerimizde gerçekleştirilecek.

Yeni dönem temsilcilerimizin katılacağı toplantıda, ağırlıklı olarak neşriyat hizmetlerimiz ele alınacak. Geçmiş 6 aylık dönem faaliyetlerimizin değerlendirilmesinin yanı sıra, bir sonraki döneme ait plan ve projelerimiz de müzakere edilecek. Önümüzdeki dönemi şekilendirecek bu toplantımıza bütün temsilcilerimizin eksiksiz katılımını bekliyoruz.

***

Barla Tesislerimizde Yeni Dönem Hazırlıkları Sürüyor

Bediüzzaman Hazretlerinin ikinci Said döneminde Risale-i Nur’un telifine başladığı ve 8 yıl ikamet ettiği Barla, manevî bir merkez olarak önemini koruyor. Bilindiği gibi “Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir.” Bu mekânı ziyaret edenlere daha kaliteli hizmet sunabilmek için Barla Sosyal Tesislerimizde yenileme ve organizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda detaylı bilgilendirmeyi sizlerle paylaşacağız.

***

Bursa’da Bediüzzaman Mevlidi Coşkuyla Gerçekleşti

Bursa Yeni Asya Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bediüzzaman Mevlidi, bu yıl 20 Nisan 2025 Pazar günü Bursa Ulu Camii’nde icra edildi. Öğle namazını müteakip başlayan program, Kur’ân tilaveti, ilâhiler ve dualarla devam etti. Ülkemizin dört bir yanından katılan okuyucularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz.

***

Ermenek’te Zübeyir Gündüzalp Mevlidi

Yeni Asya Gazetesi Ermenek Temsilciliği ve Ermenek İlim ve Kültür Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Zübeyir Gündüzalp Mevlidi, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen okuyucularımızın katılımıyla gerçekleşti. Programda Risale-i Nur eserlerinin sergilendiği bir kitap standı da yer aldı. Ayrıca, 18 Nisan Cuma günü Yeni Asya Neşriyat yazarlarından İslâm Yaşar, vakfın seminer salonunda “Filistin ve Gazze” konulu bir konuşma yaparak "Kudüs davasını" anlattı. Yaşar, seminer sonrasında kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti.

***

Yeni Asya Neşriyat Kitap Fuarlarında Bursa Kitap Fuarı

TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen 22. Bursa Kitap Fuarı, geçtiğimiz hafta sonu kapılarını açtı. 20 Nisan’a kadar devam eden fuarda Yeni Asya Neşriyat olarak yerimizi aldık. Fuarda yazarımız Rıfat Okyay, 18 Nisan Cuma günü saat 14.00-18.00 arasında kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla bir araya geldi.

İzmir Kitap Fuarı

İZKİTAP tarafından organize edilen İzmir Kitap Fuarı, 18-27 Nisan 2025 tarihleri arasında kitapseverlerle buluşuyor. Fuarda Yeni Asya yazarlarımız da kitaplarını imzalayıp okuyucularyla sohbet edecekler. 26 Nisan Cumartesi günü İslam Yaşar ve Kâzım Güleçyüz'ün, 27 Nisan Pazar günü de Süleyman Kösmene'nin imza ve sohbet programları gerçekleşecek.

Hepnize hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.