Toplantının ardından

2019 bahar dönemi temsilciler toplantımız, geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir yanından, Avrupa’dan ve KKTC’den gelen temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Her toplantıda olduğu gibi gazete, kitap neşriyatı, satış-pazarlama, reklâm, abone-dağıtım, radyo, matbaa-teknik servis, Bizim Aile, Can Kardeş, Genç Yorum, dijital medya, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü, Yeni Asya Vakfı ve Risale-i Nur Hizmetiçi Eğitim Merkezi faaliyetlerinin anlatıldığı bir rapor sunuldu.

Her zamanki gibi yoğun gündem maddelerinin her biri, her zamanki gibi seviyeli ve yapıcı müzakerelerle tek tek görüşülerek sonuçlandırıldı.

Sistem ve işleyişle ilgili olarak gündeme getirilen yeni teklifler değerlendirilerek sonuca bağlandı.

Toplantının Ramazan öncesine tevafuk ettiği hatırlatılarak, özellikle ekonomik krizin olumsuz etkilerinin ciddî boyutlara ulaştığı bu sene de zekât ve fitrelerin münhasıran manevî hizmetlere verilmesinin önemine tekrar dikkat çekildi.

Kur’ân’da zekâtın verileceği kesimler sıralanırken “Allah yolunda cihad edenler”in de listeye konulduğu ve bu zamanda öne çıkan manevî cihadın bu manaya tam olarak mâsadak olduğu belirtildi.

Keza merkezin kuvvetlendirilmesi halinde hem mevcut hizmetlerin daha sağlıklı ve tatminkâr şekilde devamı için gerekli şartların yerine geleceği, hem de imkânlar elvermediği için yapılamayıp ertelemek durumunda kalınan birçok yeni ve önemli hizmet projesinin hayata geçirilebileceği ifade edildi.

Toplantıya katılan ve katkıda bulunan bütün temsilcilerimize teşekkür ediyor; müzakere ve kararların hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

***

İnşaallah hak yerini bulacak

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’le Çizerimiz İbrahim Özdabak’a açılan dâvânın ilk duruşması Perşembe günü yapıldı. Güleçyüz duruşma sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Dâvâmızın ilk duruşmasına girip savunmalarımızı yaptık. Dosya, mütalâa için basın savcılığına gönderildi. Mütalâa daha önce verilmezse karar duruşması 24 Eylül’de. Olağan dışı birşey yok. Hukukî süreç işliyor. Hak inşaallah yerini bulacak.”

Biz de herşeye rağmen hukukun işleyeceğine inanıyor ve güveniyor; hak ve adaletin tecellî edeceğine inanıyoruz.