“1 ekmek 1 çorba” mevsimi başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, sıcak havalarda “Vahap Amca’yla Tatlı Günler”, soğuk havalarda ise “1 Ekmek 1 Çorba” araçlarıyla şehrin her noktasını geziyor.

Bu yaz, çocuklara 161 mahallede toplam 119 bin dondurma, mamul ve limonata dağıtan Büyükşehir, “1 Ekmek 1 Çorba” hizmetini de 1 Kasım’dan itibaren yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sosyal belediyecilik anlayışıyla 27 Ekim 2019’da hayata geçirdiği “1 Ekmek 1 Çorba” projesi, 3’üncü yılına girdi. Geçen yıl havanın soğumaya başlamasıyla birlikte 2 Kasım’da 28 noktada başlayan çorba dağıtımı, yaz aylarına kadar 200 binin üzerinde vatandaşa ulaştı. Çorba dağıtımları yıl içerisinde 13 ilçeye yayılarak 62 noktaya yükseldi. Proje kapsamında kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara soğuk havalarda sıcacık mercimek çorbası ve ekmek ikram edildi. Mersin - anka

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