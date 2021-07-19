13 dakikada 3 deprem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi, 13 dakikada 3.9, 3.8 ve 3.0 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı.

Afet ve Âcil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) tesbitlerine göre dün merkez üssü Kocasinan ilçesi olan saat 10.32’de 3.8, saat 10.39’da 3.9 ve saat 10.45’te 3 büyüklüğünde üç deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Geçmiş olsun Kayseri. 3.8 büyüklüğünde bir deprem ile sallandık. Şu an için ekiplerimize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Bütün birimlerimiz teyakkuz halindedir. 153 çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

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