15 ile sağanak yağış uyarısı!

Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanağın, Trabzon, Giresun ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bazı bölgelerde sıcaklık düşüşü Sıcaklığın İç Anadolu'nun doğusuyla Orta ve Doğu Karadeniz'de 2-5 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Yurt genelinde havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice esmesi bekleniyor. AA

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