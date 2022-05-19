17 ilde 243 arazi özelleştirilecek

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya ve Muğla olmak üzere 17 ilde toplam 243 araziyle ilgili özelleştirme kararı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Kararı şöyle: Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan taşınmazların ve hisselerin; Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir. Haber Merkezi

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