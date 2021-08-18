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18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

19 bin 944 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

18 Ağustos 2021, Çarşamba 21:04
Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs verileri yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 537 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,98 olarak kayda geçti.

86 milyon 413 bin 722 doz aşı uygulandı

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 25 bin 676'sı birinci doz, 34 milyon 128 bin 107'si ikinci doz, 7 milyon 195 bin 181'i de üçüncü doz olmak üzere 86 milyon 413 bin 722'ye yükseldi. 

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Etiketler: Kovid-19
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