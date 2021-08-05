2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Van'da 3, Mardin'de de 1 örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi. AA

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