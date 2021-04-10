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11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

2020’de Marmara’da 5369 hak ihlâli

10 Nisan 2021, Cumartesi 23:24
İnsan Hakları Derneği (İHD) ‘2020 Yılı Marmara Bölgesi Hak İhlalleri Raporu’na göre bölgeye ilişkin 15 kayıp vak’ası bildirildi, 2232 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı, 3786 kişi gözaltına alındı, 35 kişi ırkçı saldırıya uğradı, 43 kişi kaçırılarak ya da tehditle ajanlığa zorlandı, 271 kişinin âdil yargılanma hakkı ihlâl edildi.

gazeteduvar’ın haberinde, rapora göre, hapishanelerde 2142’ si sağlık, 1181’i işkence kötü muamele, 1422’si iletişim hakları/tecrit, 496 infazda ayrımcılık olmak üzere toplam 5369 ihlâl bildirildi.

BASIN YAYIN ORGANLARINA VERİLEN CEZALAR

12 vaka ve yararlanılan diğer kaynaklardan toplanan bilgilere göre; RTÜK tarafından Toplam: 7 TV, 1 radyoya; 47 idarî para cezası (yaklaşık 10 milyon TL), 2 programa 3’er kez ve 5 programa 23 gün yayın durdurma, iki TV’ye 5’er gün (toplam 10 gün) ekran karartma ve 1 uyarı cezası verilmiştir. Yine Basın İlân Kurumu (BİK) tarafından Cumhuriyet Gazetesi’ne toplam 80 gün ve Birgün Gazetesi’ne 7 gün (toplam 87 gün) ilan kesme cezası vermiştir. 2020 yılında Sulh Ceza Hâkimliği kararları ile 28 internet sitesine erişim engeli getirildiği tesbit edilebilmiştir. 

İFADE VE BASIN HÜRRİYETİNE YÖNELİK İHLÂLLER

Raporda, gazetecilere yönelik (darbe girişimi 1, sosyal medya paylaşımı 8, haber 24, adlî 2, haber takibi sebebiyle 11 olmak üzere) 50 gözaltı, 13 tutuklama, 9 adli kontrol, 1 ev hapsi, 3729 TL idarî para cezası, 1 sosyal medya kısıtlamasına dair 31 vaka yer almaktadır. 1 gazeteci ve 1 gazeteye fizikî saldırı ve 1 gazeteciye tehdit vak’ası yer almaktadır.

Etiketler: Marmara, hak ihlali
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