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16 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

2020 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 Ocak 2020, Perşembe 11:36
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini 35 bin 54 lira olarak belirledi. 2019 yılında bedelli ücreti 33 bin 230 liraydı. Yükümlülerin celp/sevk dönemleri ile birlikleri Ocak 2021'de duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılının bedelli askerlik ve dövizle askerlik kılavuzunu ve ücretlerini yayımladı.

31 Aralık 2020 tarihine kadar alınacak olan başvurular, belirli şartları karşılayan yükümlüler tarafından yapılabilecek.

Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

- a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

- b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle 'Askerliğe Elverişlidir' sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

- c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

- ç. 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

- d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00’e kadar ödeyecekleri bedel 35.054.64 TL’dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır.

Etiketler: 2020, bedelli, ücret
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