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31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

2022'nin ilk günlerinde hava durumu nasıl olacak?

31 Aralık 2021, Cuma
Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, yılbaşı günü yurtta kar beklenmediğini, yeni yılın ikinci gününden itibaren özellikle doğu kesimlerinde kar yağışının başlayacağını bildirdi.

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, 31 Aralık gecesi ve yeni yılın ilk günlerinde hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın son gününe ilişkin bilgi veren Özdemirci, "Kar beklemiyoruz. Yağışlar var yalnızca. Marmara'nın kuzey kıyılarında yine Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Kar yağışı beklentimiz yok." diye konuştu.

Yılbaşı gecesi İstanbul'un kuzey ilçelerinde yağış öngörüldüğünü dile getiren Demirci, İzmir ve Ankara'da yağış beklenmediğini söyledi.

Hava sıcaklığının ülkenin batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Özdemirci, "İstanbul'da yılbaşı gecesi 8 derece sıcaklık bekliyoruz. Gündüz en yüksek hava sıcaklığı ise 10 derece olacak. Ankara'da da parçalı bulutlu bir hava var. Yine gece saatlerinde sis hadisesi gerçekleşebilir. 9 derece sıcaklık bekliyoruz. İzmir'de de parçalı ve az bulutlu, gece en düşük sıcaklık 11 derece, gündüz en yüksek hava sıcaklığı da 18 derece olacak." şeklinde konuştu.

Özdemirci, önümüzdeki 2-3 gün boyunca ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde sis görüleceğine işaret ederek, "Yılbaşı gecesi iç ve doğu bölgelerdeki sis hadisesi devam ediyor. Özellikle sürücülerin, yola çıkacak vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk günlerinde hava durumu

Özdemirci, yeni yılın ilk günlerindeki hava durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında devam ediyor. Ülkemizin batısında ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yeni yılın ilk gününde de Karadeniz bölgesinde yine İç Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın kuzey kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklı yağışlar göreceğiz."

Özdemirci, yeni yılın ikinci günü ise ülkenin büyük bölümünde yağmur ve sağanak beklentisi olduğuna dikkati çekerek, "Pazar günü iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde de yağışlar gerçekleşecek. Özellikle doğu bölgelerine kar geliyor, diyebiliriz." dedi.

AA

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