218 sürücüye 1 milyon lira ceza

Trafik ekipleri 218 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 138 bin lira cezası keserken, 125 aracı trafikten men etti.

İstanbul Avcılar’da son dönemde artan motosiklet kullanımıyla ilgili olarak trafik ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerinini arttığı görüldü. Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri son bir hafta içerisinde yaptıkları denetimlerde, bin 214 motosiklet sürücüsünü denetledi. Bu denetimlerde 77 motosiklet sürücüsüne, araç trafiğine kapalı, yayalara tahsis edilen caddelerle, kaldırımları kullandıkları gerekçesiyle ceza uygulandı. Trafik ekipleri 218 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 138 bin lira idari para cezası keserken, 125 aracı trafikten men etti. Haber Merkezi

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