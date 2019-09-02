24 saat ulaşım rağbet gördü

İstanbul'da 30 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren ve her cuma ile cumartesi gecesi uygulanacak olan metro seferlerini iki günde 35 kişi kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'tan itibaren metro ve yoğun otobüs hatları başta olmak üzere İstanbul'da toplu ulaşımın 24 saat üzerinden sağlanacağını açıklamıştı. Bu çerçevede cuma ve cumartesi geceleri gece tarifesi 00.30-05.30 arası geçerli olacak olan 6 metro ve 24 otobüs hattında 24 saat kesintisiz toplu ulaşım sağlanmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullular 24 saat ulaşımı sevdi. 6 hatta yapılan 24 saat metro seferlerinden Cuma gecesi 13288, Cumartesi ise 22362 vatandaşımız yararlandı.” dedi. 24 saat hizmet verecek metro hatlar M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 olarak belirlenirken, gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden sekizi metro ile entegre oldu. AA

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