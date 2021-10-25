3 senede 658 bin TL poşet cezası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmeye başlandığı 2019 yılından bu yana gerçekleştirdikleri 8 bin 664 denetimde, mevzuata aykırı hareket ettiği tesbit edilen 162 işletmeye 658 bin 153 TL idare yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakan Kurum, uygulamayla birlikte ülkemizde plastik poşet kullanımının yüzde 75 oranında azaldığını da ileri sürerek bu sayede 290 bin ton plastik poşet atığının oluşumunun engellendiğini belirtti. Niğde Milletvekili Gürer ise “Bakan Kurum’un iddialarının aksine, uygulamanın hayata geçtiği tarihten itibaren plastik poşet kullanımının azaldığı alanda fark edilmiyor” diye konuştu. Bakanı Murat Kurum, dünyada yıllık 335 milyon ton plastik poşet üretildiğini ve bugüne kadar üretildiği düşünülen 8 milyon ton plastik malzemenin en az yarısının atık halinde tabiata ve denizlere bırakıldığının gözlendiğini ifade etti. Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Marketlerde plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla poşet kullanımı ücrete tabi tutuldu. Marketlerde kullanılan poşet sayıları ise azalma yerine arttı. Çünkü ücretsiz poşet uygulamasında verilen poşetler daha büyüktü ve 40 mikronun üzerinde kalınlıktaydı. Poşetlerin ücretli olmasıyla ebatları küçülerek kalınlıkları 40 mikron ve altında üretilmeye başlandı. Vatandaş daha fazla poşet satın alarak kullanım miktarını arttırdı” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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