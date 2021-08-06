3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Gara'da 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. AA

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