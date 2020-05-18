31 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle vefat edenlerin sayısı son 24 saatte 31 artarak 4 bin 171’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1158 yeni vakayla 150 bin 593’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 25 bin 141 artarak 1 milyon 650 bin 135’e yükseldi. Yoğun bakımda 903 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 463. Toplam iyileşen sayısı ise 111 bin 577’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım."