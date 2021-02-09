36 saat uykusuz çalıştırılıyorlar

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, asistan hekimlerin aralıksız bir şekilde 36 saate varan mesailerle çalıştırıldığına söyledi.

“Bu arkadaşlarımız asistanlıkları yanmasın diye, idarecilerin baskısıyla çalıştırılıyor” diyen Bacaksız, yapılan uygulamanın nöbet yönetmeliğine aykırı olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın beslenmesi, mesai saatleri, çalışma koşulları ne Çalışma Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı tarafından tam anlamıyla denetleniyor” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin haberine göre yapılan uygulamanın hasta ve hekim sağlığı açısından da riskli olduğuna dikkat çeken Bacaksız, “Bu sağlığa aykırı bir uygulama. Bir otobüs şoförü 4 saatte bir dinlenir. Biz de insan hayatıyla ilgileniyoruz. En ufak bir dikkatsizlik çok tehlikeli. Bu çalışma koşullarında hata yapma riskleri artırılıyor” dedi.