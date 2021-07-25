39 yapı yıkıldı, 1459’u hasarlı

Artvin’de Perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre Deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü. Bölgede, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlbank Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkez ve köylerde sürdürülen hasar tesbit çalışmalarının ilk sonuçları açıklandı. Buna göre 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tesbit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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