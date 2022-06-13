Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde Türkiye’nin topraklarını boş bırakma lüksünün olmadığını belirtti.

Bayraktar, “Topraklarımızın tuzluluk, çoraklaşma, yanlış kullanım gibi nedenlerle kalitesi bozulmakta ve diğer taraftan da erozyon, amaç dışı kullanım ile de topraklarımız kaybedilmektedir. Yüzölçümü 78,35 milyon hektar olan Türkiye’nin, uzun ömürlü bitkilerle beraber toplam arazi miktarı, 1990-2020 döneminde 27,9 milyon hektardan 23,1 milyon hektara geriledi. Yani 30 yıllık bir süreçte 4,8 milyon hektar tarım arazisini kaybettik. (...) Topraklarımızı kaybetmeye devam edersek, üretimde yeterlilik sağlayamazsak dünyadan ürün bulma imkanımız azalacaktır” dedi. Ankara - Anka

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