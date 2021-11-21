40 yıldır böylesini görmedik

Türkiye’nin turp üretiminin çoğunu karşılayan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 40 yıllık üretici olan Soner Topalhan, maliyet artmasına rağmen satış fiyatının geçen yıl ile aynı kalması nedeniyle üretime ara verme kararı aldı.

Topalhan, “Para kazanamıyoruz zarar ediyoruz şu pozisyonda. 40 yıldan beri daha kötü seneye başlamadık. Şu an turpun fiyatı burada 1 lira, zarar etmememiz için bunun 1,5 lira olması gerekir. Zarar etmeyiz yani kendimizi korumuş oluruz” dedi. Kadirli’de Savrun Çayı üzerindeki üreticilerden olan Soner Topalhan, “Sezona dair beklentilerimiz çok farklıydı ancak buruk başladı” dedi. Turpun satış fiyatının geçen yıldan bu yana değişmediğini, kilogramının halen 1 TL olduğunu belirten Topalhan bu nedenle turp üretimine bir süre ara vereceğini söyledi. Osmaniye - Anka

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